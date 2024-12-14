社會科考83分…父不解「怎考這麼爛？」 兒子1句回應網讚：邏輯滿分

邏輯這方面他考獲滿分！台灣有單親爸爸經常於社交平台分享和兒子日常，近日適逢學校考試，兒子在社會學科考獲83分，是全部科目當中最低分，他見狀遂詢問：「你這社會（科）怎麼考這麼爛？」沒料到兒子立刻回答：「啊，我就還沒出社會，我那知道是怎樣哦。」瞬間讓他「結結巴巴」無言以對。

片段引來許多網友大讚原PO的兒子「伶牙俐齒」，「神回覆」、「無反駁」、「這孩子好好培養，以後靠邏輯打天下」、「考試明顯是課本內容居多，扯到出社會實在太機智」。不過亦有人批評原PO要求過高，「光英文這個分數只要持續學習，出社會就能X打80%社會人」、「這個老爸很不知足」，建議他應多加鼓勵兒子。

兒子1句神回 爸爸無言以對

該父親於threads帳號上傳影片，無奈表示「兒子這樣回，我突然不知道怎回他」。片中顯示原PO手中正拿著兒子考試成績單，可見兒子多科均考獲不錯成績，每科都達80分或以上。不過其中「社會科」最低分，只考獲83分，他於是詢問：「你這社會（科）怎麼考這麼爛？」兒子不假思索便回覆：「啊，我就還沒出社會，我那知道是怎樣哦。」原PO瞬間被反駁得無言以對，只能反問「這跟還沒出社會有什麼關係？」。

兒子口才、邏輯獲激讚

片段曝光後，不少網友都讚嘆原PO兒子的口才了得，而且思考方面很合邏輯，「神回覆」、「笑死，直接開嗆」、「伶牙俐齒」、「講話口氣已經是小小年紀，卻一把年紀了」、「整個氣勢已經出過社會」、「這孩子好好培養，以後靠邏輯打天下」、「考試明顯是課本內容居多，扯到出社會實在太機智」、「沒毛病，但好像又哪裡不對」。有留言則笑稱「你地理怎麼這麼爛，『啊你又沒帶我去到處玩』」、「你英文怎麼這麼爛，『啊你又沒帶我去美國玩』」。

網友質疑單親爸要求過高

不過有留言覺得原PO要求過高，「我覺得整體成績都考得不錯」、「兒子非常優秀了」、「光英文這個分數只要持續學習，出社會就能X打80%社會人」、「這個老爸很不知足」、「社會83（分）你說很爛」、「我的學生都考65至70（分）而已」、「拜託這位爸爸去看一下課本，再來問小孩怎麼考成這樣，也許你考的比他還差」，並建議對方應多加鼓勵兒子，「如果是高年級的話，社會成績已經很不錯了，爸爸可以多多鼓勵他，或是幫他加強抽背社會重點」。

原PO強調無責怪兒子

原PO後來回覆眾人，指兒子上次於社會科考試考獲96分，有對比下才會這樣問，並強調他並無責怪兒子的意思，「我當然知道很好啊…單純愛鬧他而已」，同時希望網友不要太認真，「我跟我兒子像朋友一樣」。

延伸閱讀：

超難數學IQ題！50歲父+女兒合共100歲 女兒幾多歲？原來要這樣答

英文考試寫日文？日高中生呻考試太難 港網民：好老實冇1個字識

文章授權轉載自《香港01》