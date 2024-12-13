彰化2國小高鐵站合唱台灣尚勇 學習奮戰不懈精神
彰化縣大村及平和國民小學合唱團在高鐵台中站演唱「台灣尚勇」等歌曲，吸引民眾聆賞；大村國小校長吳偉誠表示，除讓藝術融入生活，也希望學生學習台灣隊奮戰不懈精神。
大村國小合唱團70多名學生及平和國小合唱團40名學生8日參加高鐵台中站「藝起來高鐵」活動，在大廳演唱世界12強棒球賽台灣隊應援曲「台灣尚勇」等歌曲。
吳偉誠今天告訴中央社記者，合唱團平時除在校內練習，也會尋求公共場所演出機會，這次與平和國小合唱團合作，曲目特別安排「台灣尚勇」，希望學生學習在12強賽奪冠的台灣隊奮戰不懈精神。
大村國小說，目前合唱團成員多為3年級到6年級，今年代表彰化參加「112學年度全國師生鄉土歌謠全國賽」，在閩南語組、客語組都獲優等，去年獲邀前往波蘭參加「2023波蘭克拉科夫國際合唱大賽」拿下金牌。
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