快訊

面試難題「斑馬是黑底白條或者白底黑條？」 求職者這樣答秒獲聘

羽球年終賽／麟洋配最後一舞無緣4強 李洋落淚：已超乎預期

就愛遙控飛機 高雄大榮中學盧奕凱全國遙控直升機競賽二度奪冠

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
2024年全國F3C乙組遙控直升機競賽，大榮中學汽車科二年4班盧奕凱（左）奪冠。記者郭韋綺／翻攝
2024年全國F3C乙組遙控直升機競賽，大榮中學汽車科二年4班盧奕凱（左）奪冠。記者郭韋綺／翻攝

全國遙控機盛事2024年全國F3C乙組遙控直升機競賽，大榮中學汽車科二年級盧奕凱，以卓越熟練技術擊敗群雄，二度奪冠，展現實力與對遙控飛行的熱愛。

盧奕凱從小學六年級開始學習遙控飛機，他說當時看到爸爸在飛場駕馭遙控飛機，覺得非常帥氣，向爸爸表達想學習意願，幸運是，這項興趣不僅得到全力支持，更成為父子間共同話題。

雖然遙控飛機昂貴，在爸爸支持下，盧奕凱無後顧之憂，專注於提升技術，2021年參加F3C丙組比賽，首次奪得冠軍；2022年進階至F3C乙組再奪冠，2024年面對乙組新規則與動作挑戰，依然穩定發揮，成功守住冠軍頭銜。

盧奕凱說，未來打算繼續升學就讀屏東科技大學車輛工程系，汽車科是學習機械最直接管道，同時也不放棄遙控飛機，將精進F3C技術，目標是挑戰國際組取得台灣國手資格，參加F3C世界賽，並期望被遙控飛機製造商青睞，成為專業廠級飛行高手。

大榮中學校長張簡助立表示，一技在手，受用無窮，持續探索興趣，就能培養一技之長，大榮中學向來鼓勵學生同步升學與就業，勇敢逐夢，盧奕凱的故事鼓舞人心，以實力證明熱愛專注能成就不凡，更為台灣遙控飛機領域注入新能量。

2024年全國F3C乙組遙控直升機競賽，大榮中學汽車科二年級盧奕凱二度奪冠。記者郭韋綺／翻攝
2024年全國F3C乙組遙控直升機競賽，大榮中學汽車科二年級盧奕凱二度奪冠。記者郭韋綺／翻攝

3C 升學 爸爸

延伸閱讀

恰巧同天遇廁所故障、機型都是波音 日本航空雙雄客機急返航

清盤人接管恒大許家印私人飛機將轉賣 估值3000萬美元

恒大許家印私人飛機被清盤人接管轉賣 飛機估值最高約3,000萬美元

搭飛機為何要開飛航模式？資深機師曝真相「其實不會讓飛機掉下來」

相關新聞

就愛遙控飛機 高雄大榮中學盧奕凱全國遙控直升機競賽二度奪冠

全國遙控機盛事2024年全國F3C乙組遙控直升機競賽，大榮中學汽車科二年級盧奕凱，以卓越熟練技術擊敗群雄，二度奪冠，展現...

高雄新光高中解除專輔 苗栗賢德、育民走向退場

教育部今天召開退場審議會，決議高雄市的新光高中解除專案輔導，但苗栗縣的賢德高工、育民工家專輔改善期滿，未獲免除，將於11...

烏魚季到 嘉縣校園推廣食魚教育

嘉義縣烏魚產季正值高峰，縣長翁章梁今天到新港鄉復興國小，邀請廚師吳文智推廣食魚教育，與學生一起認識烏魚殼、烏魚子、烏魚膘...

創校一甲子 台南黎明高中學子締佳績

創校60年的台南市麻豆區的黎明高中，近期在藝文、運動及民俗技藝等多項賽事中表現亮眼，再次展現老校深植的「適性揚才、多元展...

救招生！強恕高中將改制「新民國際中學」 校方盼114學年可用新校名

擁有百年歷史的台北市私立強恕中學與私立新民國小雙方董事會達成協議，未來將改制為「新民國際中學」打造從國小到高中完整學制，...

高雄左中舞蹈班40周年舞展 今在大東藝術文化中心登場

高雄市左營高中舞蹈班40周年舞展今起一連3天在大東藝術文化中心登場，集結校友創作的芭蕾、現代舞與中國舞，演出9齣舞作，每...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。