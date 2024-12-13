就愛遙控飛機 高雄大榮中學盧奕凱全國遙控直升機競賽二度奪冠
全國遙控機盛事2024年全國F3C乙組遙控直升機競賽，大榮中學汽車科二年級盧奕凱，以卓越熟練技術擊敗群雄，二度奪冠，展現實力與對遙控飛行的熱愛。
盧奕凱從小學六年級開始學習遙控飛機，他說當時看到爸爸在飛場駕馭遙控飛機，覺得非常帥氣，向爸爸表達想學習意願，幸運是，這項興趣不僅得到全力支持，更成為父子間共同話題。
雖然遙控飛機昂貴，在爸爸支持下，盧奕凱無後顧之憂，專注於提升技術，2021年參加F3C丙組比賽，首次奪得冠軍；2022年進階至F3C乙組再奪冠，2024年面對乙組新規則與動作挑戰，依然穩定發揮，成功守住冠軍頭銜。
盧奕凱說，未來打算繼續升學就讀屏東科技大學車輛工程系，汽車科是學習機械最直接管道，同時也不放棄遙控飛機，將精進F3C技術，目標是挑戰國際組取得台灣國手資格，參加F3C世界賽，並期望被遙控飛機製造商青睞，成為專業廠級飛行高手。
大榮中學校長張簡助立表示，一技在手，受用無窮，持續探索興趣，就能培養一技之長，大榮中學向來鼓勵學生同步升學與就業，勇敢逐夢，盧奕凱的故事鼓舞人心，以實力證明熱愛專注能成就不凡，更為台灣遙控飛機領域注入新能量。
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