第5屆嘎呼拉斯音樂節 高雄六龜寶來國中盛大開幕
第5屆嘎呼拉斯音樂節今天在高雄六龜寶來國中正式開幕，共15所高中小學校及遠從非洲史瓦帝尼圓通學校的小朋友參與，教育部長鄭英耀也到場聆聽節目演出。
2024第5屆「嘎呼拉斯Kahuzas」山中音樂節，12月13、14日在寶來國中操場登場。包括高市六龜、茂林、桃源共15所高中小學校，以及遠從非洲史瓦帝尼圓通學校的小朋友參與。
高雄市教育局新聞稿指出，時序進入涼爽秋天，荖濃溪畔芒草悄悄幫山林換了新裝，一切都感恩各界支持與幫忙，也宣布第5屆嘎呼拉斯音樂節正式開始。
今天山中唱遊券在1小時內全部領取一空，教育局提醒，沒有領到的民眾，明天可再準時於下午3時排隊領取。明天音樂節還有歌手胡德夫（ARAKIMBO）、桑布伊（Sangpuy）、桑梅絹、林生祥、邱淑蟬等參與，歡迎民眾前來聆聽。
教育局表示，感謝鄭英耀到訪六龜寶來國民中學聆聽節目演出，提供更多對音樂節未來發展趨勢的建議。也感謝醫師陳俊志與中山大學合作的音樂劇經歷，以及對偏鄉孩子們的照顧。
立委邱議瑩也到場支持，教育局表示，感謝對於嘎呼拉斯音樂節5年來的照顧，看到孩子們越來越可愛，且能愉快唱著自己的歌，還有遠從非洲史瓦帝尼圓通學校表演歌曲與在地的結合。
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