全英語跨域展現 明德中學外交小尖兵全國特優台中第一

教育部與外交部辦理「外交小尖兵－英語種籽隊選拔活動」，113年度共吸引全國79支隊伍參賽，經過激烈競爭，最後25隊全國決賽成績出爐，台中市明德高中取得全國特優第四名亮麗成績，為台中市第一，也同時取得114年寒假期間赴美國與加拿大親善訪問資格的高中。

113年度外交小尖兵賽事主題為「實踐SDGs，臺灣青年很可以」，北、中、南3區初賽以英語話劇評選，全國決賽則分為英文即席演講、益智問答，各隊參賽者展現創意與團隊合作精神，競爭非常激烈。

明德中學自109年度參加外交小尖兵活動，每年都進入全國決賽，今年是第一次獲得外交部及教育部安排赴國外進行親善訪問的機會，可謂5年磨一劍得來不易。

明德中學團隊由普通高中一年級的陳思婷、萬晴、廖禹宣、鄭允睿四位同學代表學校參賽；廖禹宣說，初賽的演戲，光是劇本就大幅修改了約五到六次，每一次的成果驗收、訓練＇也都會得到不同老師的建議進行細部修改，另外還要增進演技及與隊員間的默契。

進入複賽後有兩個挑戰，陳思婷分享，即席演講方面，她不僅擴充了單字量，也學會如何在寫作時運用連接詞，強調自己的觀點；而萬晴則覺得，整場比賽獲勝的關鍵是機智問答，賽前查閱了許多資料，整理成表格，還有運用台灣人必不可少的諧音梗做成口訣反覆背誦。

經過這三個月來的訓練，鄭允睿感觸良多「我和組員們一起經歷了崩潰、歡笑，甚至是衝突，但也就是這些東西，成就了現在的榮耀。外交小尖兵不只讓我的語言能力提升，也培養出我對周遭、對台灣、對世界的使命感！」並期待明年初參訪美國、加拿大時，能與國際青年激發出更多的合作和創意。