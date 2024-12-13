高雄新光高中解除專輔 苗栗賢德、育民走向退場
教育部今天召開退場審議會，決議高雄市的新光高中解除專案輔導，但苗栗縣的賢德高工、育民工家專輔改善期滿，未獲免除，將於114學年度停止全部招生，並於該學年結束時停辦。
教育部退審會開會，其中有3所私校專輔期滿，經出席委員1/2以上同意，新光高中被認為已完成改善，免除專輔。
賢德高工、育民工家則未獲免除，將依退場條例第13條第1項規定，於114學年度停止全部招生，並於114學年度結束時停辦。
退審會中還確認「弘德學校財團法人」未能在期限屆滿時，恢復辦理或改辦其他教育、文化或社會福利事業的財團法人，將依退場條例第21條第1項規定，解散學校法人，並清算剩餘財產。
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