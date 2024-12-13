烏魚季到 嘉縣校園推廣食魚教育

嘉義縣烏魚產季正值高峰，縣長翁章梁今天到新港鄉復興國小，邀請廚師吳文智推廣食魚教育，與學生一起認識烏魚殼、烏魚子、烏魚膘和烏魚腱等烏魚四寶，並製作酥炸烏魚塊，以寓教於樂方式帶學生認識烏魚，大家吃得津津有味，相當歡樂。

教育處表示，每年11月至隔年1月為烏魚產季，嘉義縣推動校園巡迴食魚教育，今年邁入第3年，邀請廚師吳文智與學生互動，教導孩子認識烏魚可食用部位，也一起製作料理；過去還曾至六腳鄉北美國小、鹿草鄉後塘國小、新港鄉復興國小、溪口鄉美林國舉辦。

翁章梁與吳文智一起教學生製作酥炸烏魚塊，由小朋友們親手裹蛋液、沾麵粉，再交由主廚油炸，料理完成後，縣長與學生們一起享用熱騰騰的炸烏魚塊，眾人吃得津津有味，笑聲不斷。翁章梁也與學生互動問答，分送一口烏魚子，以寓教於樂方式介紹烏魚。

翁章梁說，嘉義縣約養殖70萬尾烏魚，總產值近2億元，過年期間非常適合品嘗烏魚子，嘉義縣烏魚子品質優良、魚肉美味，搭配業者熟練製作工藝，讓烏魚子成為美味佳餚。今天將烏魚帶進復興國小，讓孩子們親手製作美味魚排，在過程中更認識烏魚。