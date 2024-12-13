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創校一甲子 台南黎明高中學子締佳績

聯合報／ 教育事業部
黎明高中棒球隊今年獲得「第12屆中信盃黑豹旗潛力獎」的殊榮，是隊史最佳成績。圖／黎明高中提供
黎明高中棒球隊今年獲得「第12屆中信盃黑豹旗潛力獎」的殊榮，是隊史最佳成績。圖／黎明高中提供

創校60年的台南市麻豆區的黎明高中，近期在藝文、運動及民俗技藝等多項賽事中表現亮眼，再次展現老校深植的「適性揚才、多元展能」理念。

校方表示，在113年台南市學生美術比賽中黎明斬獲18面獎牌。其中，高中部高千涵獲西畫類第二名，謝依庭與陳怡君在漫畫類和水墨畫類表現優異。國中部學生吳雨錡獲書法類第二名，顏靖宣與吳念哲分別在水墨畫類與漫畫類拿下第三名，得獎者將代表台南市參加全國賽。

音樂競賽方面，高中部李祁獲「2024音樂夢想家全國音樂大賽」鋼琴獨奏特優第一名，郭建呈則在「第39屆亞洲盃國際音樂大賽」中獲木吉他青年組冠軍。國中部鄭愈薰在台南市舞蹈比賽中取得現代舞與民俗舞甲等與優等。

黎明高中田徑隊在「113年台南市中小學田徑錦標賽」中也拿了27面獎牌。高中部蔡永欽在三級跳遠奪冠，李家丞於1500公尺摘金，國中部蔡守豪在400公尺及400公尺跨欄雙奪冠。棒球隊在「高中棒球聯賽軟式組全國賽」晉級16強，及「陽明山盃全國三級棒球錦標賽」拿全國第三名，及「第12屆中信盃黑豹旗潛力獎」。

匹克球隊在「台南市市長盃匹克球錦標賽」中，國中部團體組奪下冠亞軍，高中部取得第四名與第七名。籃球隊則於「中等學校籃球對抗賽」進軍前八強。

在民俗技藝賽事中，國中部扯鈴社許淑甯、李則萱及郭昱甫在「教育部體育署113學年度南區扯鈴競技挑戰賽」，分別獲得特優、優等及甲等。

校長羅家強表示，黎明高中提供學生多元探索與學習的機會，結合生命教育理念，期許每位學生發揮潛能，成就理想自我。家長會會長王睨閑感謝校方師長用心指導，學生的優異表現也是家校合作的成果。

黎明高中匹克球隊今年在「台南市市長盃匹克球錦標賽」中大放異彩。圖／黎明高中提供
黎明高中匹克球隊今年在「台南市市長盃匹克球錦標賽」中大放異彩。圖／黎明高中提供
黎明高中棒球隊今年獲得「第12屆中信盃黑豹旗潛力獎」的殊榮，是隊史最佳成績。圖／黎明高中提供
黎明高中棒球隊今年獲得「第12屆中信盃黑豹旗潛力獎」的殊榮，是隊史最佳成績。圖／黎明高中提供

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