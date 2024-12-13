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救招生！強恕高中將改制「新民國際中學」 校方盼114學年可用新校名

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
在籃球、棒球表現優異強恕高中與私立新民國小雙方董事會達成協議，未來將改制為「新民國際中學」打造從國小到高中完整學制，也能挽救強恕國高中近年招生不佳狀況，校方盼教育局能盡快通過，114年就可用新校名招生。示意圖。圖／高中體育總會提供
在籃球、棒球表現優異強恕高中與私立新民國小雙方董事會達成協議，未來將改制為「新民國際中學」打造從國小到高中完整學制，也能挽救強恕國高中近年招生不佳狀況，校方盼教育局能盡快通過，114年就可用新校名招生。示意圖。圖／高中體育總會提供

擁有百年歷史的台北市私立強恕中學與私立新民國小雙方董事會達成協議，未來將改制為「新民國際中學」打造從國小到高中完整學制，也能挽救強恕國高中近年招生不佳狀況，校方盼教育局能盡快通過，114年就可用新校名招生。教育局表示，尚未收到相關企畫書，待收到後才會啟動相關流程。

強恕於1899年創設，前身為「吳會書院」是上海著名八大書院之一，後改辦學堂，1937年淞滬戰役校舍及教學設備毀於戰亂，1945年抗戰勝利後得以復原，1949年創辦人鈕長耀為濟助當時失業失學青年將強恕中學遷來台灣隔年4月正式上課，該校的體育發展蓬勃，籃球隊、棒球隊均是國內勁旅。

強恕中學董事會董事長江書良表示，目前學校高職加高中部共有280名學生，而國中部已5年未招生，但現在大環境對於強恕招生是越來越困難，在綜合多方考量，若能建立一個完整12年學制，讓學生從國小一路唸到高中，可以舒緩目前招生困境，加上新民國小在雙語教學上頗具名聲，與他們合作，強恕提供校地並利用新民名聲加強教學。

江書良說，雙方目前還是由各自董事會各自營運，只是將「強恕」改名，未來是否會合併仍需討論，不過由於時間較為緊迫，目前已將相關企畫書送至主管機關教育局，希望114學年就能以「新民國際中學」名稱進行。

新民小學校長饒邦安表示，考量到許多新民小學的家長在孩子畢業後，需要另尋其他私立國中就讀，家長也希望能有一個完整的學制，而強恕本身就有國中部加上兩校地理位置相近，是最佳選擇。

教育局中等教育科科長黃喬偉表示，目前尚未收到兩校要改制合併的相關計畫書，若送進來後仍必須進行相關審查，包含課程規畫、校地場勘等，需耗費一定時間，若以期程推算，最快也要一年以上。

小學 教育局 校地

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