高雄左中舞蹈班40周年舞展 今在大東藝術文化中心登場

高雄市左營高中舞蹈班40周年舞展今起一連3天在大東藝術文化中心登場，集結校友創作的芭蕾、現代舞與中國舞，演出9齣舞作，每齣都是精心編排，為觀眾呈現藝術殿堂級舞蹈盛宴。

校長林百鴻表示，首支芭蕾舞作「純境」以交響樂曲為靈感，展現現代芭蕾的流動美感與青春活力，中國舞「拂竿•倏影」，結合國劇武功與現代舞劇場，呈現俠士飛天遁地的動態之美。

現代舞「擁抱」深刻探討情感的多層次表達，結合希臘神話概念，表現人類情感的矛盾與延展；「驚蟄」融合太極動作與中國現代舞，描繪春雷驚醒萬物的宏大氣勢與自然韻味。

此外，舞蹈班在校內劇場演出6場，且於11月啟動巡演新竹、嘉義，場場爆滿，也到中壢、竹北等地校園講演共舉行13場，嘉義及雲林等地14場示範講演活動，內容涵蓋芭蕾、現代舞與中國舞的歷史發展，演出小品舞作片段解說如何欣賞舞蹈及舞碼內容，各場反應熱烈。