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高雄左中舞蹈班40周年舞展 今在大東藝術文化中心登場

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄市左營高中舞蹈班40周年舞展在大東藝術文化中心登場。圖／教育局提供
高雄市左營高中舞蹈班40周年舞展在大東藝術文化中心登場。圖／教育局提供

高雄市左營高中舞蹈班40周年舞展今起一連3天在大東藝術文化中心登場，集結校友創作的芭蕾、現代舞與中國舞，演出9齣舞作，每齣都是精心編排，為觀眾呈現藝術殿堂級舞蹈盛宴。

校長林百鴻表示，首支芭蕾舞作「純境」以交響樂曲為靈感，展現現代芭蕾的流動美感與青春活力，中國舞「拂竿•倏影」，結合國劇武功與現代舞劇場，呈現俠士飛天遁地的動態之美。

現代舞「擁抱」深刻探討情感的多層次表達，結合希臘神話概念，表現人類情感的矛盾與延展；「驚蟄」融合太極動作與中國現代舞，描繪春雷驚醒萬物的宏大氣勢與自然韻味。

此外，舞蹈班在校內劇場演出6場，且於11月啟動巡演新竹、嘉義，場場爆滿，也到中壢、竹北等地校園講演共舉行13場，嘉義及雲林等地14場示範講演活動，內容涵蓋芭蕾、現代舞與中國舞的歷史發展，演出小品舞作片段解說如何欣賞舞蹈及舞碼內容，各場反應熱烈。

林百鴻說，左中舞蹈班成立40年來，深受國內外舞蹈專業系所及舞團重視，連美國紐約大學切斯分校、邁阿密新世界藝術學院、波士頓藝術學院、香港演藝學院及澳洲昆士蘭工技大學等校舞蹈系主任都曾前來左中訪問，希望多了解左中舞蹈班養成和訓練。

高雄市左營高中舞蹈班40周年舞展在大東藝術文化中心登場。圖／教育局提供
高雄市左營高中舞蹈班40周年舞展在大東藝術文化中心登場。圖／教育局提供
高雄市左營高中舞蹈班40周年舞展在大東藝術文化中心登場。圖／教育局提供
高雄市左營高中舞蹈班40周年舞展在大東藝術文化中心登場。圖／教育局提供

劇場 嘉義 現代舞

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