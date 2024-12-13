南一中校慶表彰傑出校友 蘇姿丰父親蘇春槐獲獎

中央社／ 台南12日電

南一中今天舉行103週年校慶與第16屆「校友傑出成就獎」頒獎典禮，表彰13名校友，其中晶片大廠超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰的父親蘇春槐也出席領獎。

台南一中提供資料指出，今年度「校友傑出成就獎」得獎者涵蓋學術教育、經濟建設、社會服務、藝文體育、企業經營、專業服務等領域，凸顯校友多元成就與影響力，共表彰13名校友在各領域卓越貢獻，此獎項自民國84年開辦，至本屆共選出176名傑出校友。

台南一中校長廖財固表示，此次頒獎典禮除了見證歷史一刻，更是在學學子進行典範學習最佳場域，逾一世紀以來，一中人秉持竹園岡精神，開創人生的各種可能。

台南一中指出，蘇春槐為現任中華民國僑務委員會僑務委員，以數據分析專業幫助台灣推動外交及僑務工作，赴美深耕50年，仍心繫台灣，教養有成，女兒蘇姿丰追隨父親尋根溯源，投資台南，是台南之光、台灣之光。

蘇春槐接受媒體訪問時表示，早年在美國紐約市政府工作時，發現很多優秀人才是猶太人，後來有機會接觸到猶太經典「塔木德」（Talmud），從其中的哲學思想得到啟發，認為教育準備不應該受到性別限制，因此在蘇姿丰成長過程中，也特別接受哲學思考訓練。

蘇春槐還說，美國「時代雜誌」（TIME）評選蘇姿丰為2024年度最佳執行長，被認同擁有卓越領導能力，證明女性也能領導整個產業，而蘇姿丰領導團隊的發明可以改變世界，為全球所有重要科技發展帶來正面能量。

南一中 台南 蘇姿丰

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