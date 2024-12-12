北教局研習 「塑學奇兵」新課題

聽過塑膠公約嗎？塑膠公約實施後，將如何改變大家的生活？《好讀》周報與聯合學苑12日舉辦線上教師研習，從塑膠公約內容、塑膠生命周期到教學應用，邀請記者、回收業者及教師共同討論，活動吸引近百位北市讀報教育老師熱情參與。

上月底在韓國釜山舉行的全球塑膠公約會議也是《好讀》關注焦點，主辦單位特邀聯合報系永續工作室 SDG 報導組記者邱怡瑄，分享見聞。他指出，此次會議未有具體結論，但明年上半年將再次召開，若決議限制塑膠生產量，環境部可能制定更嚴格法規。作為全球前十五大塑膠生產國之一，台灣塑膠產業或面臨外移風險。

邱怡瑄還分享韓國遊行文化的多樣性與創意。從播放主題曲到參與者的多元背景，包括關注限塑的濟州島小學生、K-pop粉絲及當地環保團體。他們手持標語，用遊行吸引大眾關注。台灣綠色和平組織也帶著媽祖人偶參與活動，引發熱烈討論。

塑膠回收議題方面，大豐環保再生循環處經理許程宇表示，台灣資源回收率僅次於德國，這得益於政策完善與民眾習慣使用二手物品。塑膠回收後的多樣用途，從皂盒、文具、購物袋、衣服到高價值的 3D 列印線材，這些成果不僅實用，還讓廠商持續參與循環經濟。

許程宇強調，「世上沒有廢棄物，只有被錯置的資源」，只要妥善回收與再利用，塑膠並非問題，真正的問題是人類隨意丟棄。他也反問老師，「百分之百的塑膠製品能回收，但添加甘蔗渣、稻穀的『環保塑膠』卻無法再利用，這樣真的環保嗎？」

為讓永續觀念深耕校園，聯合報攜手中國信託推動「塑膠永續循環教育」，透過《好讀》周報的議題導讀與教具計畫，協助師生理解塑膠議題。《好讀》周報讀報團隊講師曹雅芬分享了如何利用教材包，教導學生成為「塑學奇兵」。

曹雅芬為不同年齡層設計多樣課程。教材包內含七種塑膠的介紹卡牌、實物樣本與賓果卡，老師可透過遊戲和組內共學的方式，帶領學生全面了解各類塑膠產品。對於國高中生，則設計了「九宮格星攻略」活動，透過讀報、觀影、學習單、提問與討論，啟發學生思考議題，引導他們逐步整理思路，完成文章寫作。