嘉義女中擬招男生 教育部：18日前函報修正計畫

國立嘉義女中明年預計招30名特殊班男生，教育部今天表示，已請校方依照初審意見，於18日前函報修正實驗計畫。至於校長疑似有性別意識不足的言論，教育部則會強化宣導。

創校103年的嘉義女中，申請新設實驗班，校長林義棟日前接受媒體聯訪時透露，未來將招收30名男生，一方面希望達到男女平權，另一方面也希望大部分數理較優勢男生帶動女生的學習。

教育部今天晚間回應中央社指出，高中如果要申辦新學年度新生適用的實驗計畫，須於每年10月31日前提出。嘉義女中申辦114學年度「AI電資實驗班」及「醫藥科技實驗班」實驗計畫，在計畫甄選對象中，確實有提及「男女兼收」。

嘉義女中的計畫目前正在審議程序中。教育部於11月29日召開實驗教育審議會，初審結果為「請學校派員列席說明（修正後再審）」，並於12月10日函知嘉義女中審查意見，後續校方要於12月18日前函報修正後的實驗計畫。

至於林義棟要男生帶動女生學習的言論，被學生認為有貶低女性的嫌疑。教育部表示，林義棟疑有性別意識不足的言論，國民及學前教育署將強化辦理學校校長性平宣導，厚植性平友善的校園環境。

受少子女化、社會觀念轉變、實驗教育風潮的影響，近年「單一性別學校」的高中日漸減少。根據教育部統計，102學年度全國有3所純男校、23所純女校；到112學年度剩下3所純男校、18所純女校。