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教育部優良教案甄選台南奪全國之冠 數位教育成績亮眼

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市參加教育部優良教案甄選，11件優秀教案囊括各組獎項，為全國得獎數最多的縣市。記者鄭惠仁／攝影
台南市參加教育部優良教案甄選，11件優秀教案囊括各組獎項，為全國得獎數最多的縣市。記者鄭惠仁／攝影

台南市參加教育部優良教案甄選，11件優秀教案囊括各組獎項，其中包含自主學習組2件、PBL學習組5件及新科技組4件，為全國得獎數最多的縣市，展現教學創新上的卓越成果，為推動數位教育樹立新典範。

教育局表示，在自主學習組中，東光國小以「科技攜手雙閱讀素養」教案「黃狗生蛋」獲得國小組特優，整合「科技四學」與「雙閱讀素養」，運用數位閱讀與角色扮演等多元學習方式，培養學生的理解表達力與合作力。

PBL學習組的得獎作品中，東原國中老師吳玟晏以創新的「從零開始的手語新聞製播」課程脫穎而出，以手語進行新聞製播，除推廣台灣手語文化，更是促進學生學習多元尊重與理解。和順國小設計「你好台灣移工，我懂你的心」，學生對移工進行實地訪問，並以中、英、越語製作「安南區移工生活地圖」，引導學生認識台灣移工的生活及對台灣的貢獻，實現SDGs指標中的「減少不平等」目標。

新科技組國中組獲得優選教案「走讀巴克禮」由崇明國中團隊所設計，課程透過VR、生成式AI與教育元宇宙平台，讓學生在沉浸式的學習環境中探索生態與自然保護的重要性。成功國小團隊設計「成功赤崁走讀趣」，整合社會、藝術及健體三大領域，運用VR教材「大航海時代的台灣與唐山過台灣」，帶領學生探索赤崁園區的古蹟歷史，再到赤崁園區現場讓學生擔任小小解說員進行實地解說，除加深學生對在地文化的認同與傳承，更提升了學生的自主學習與社會責任感。

教育局長鄭新輝說，此次獲獎教案展現多元創新的教學策略，特別是在科技融入教學方面有突破性的發展，教師們善用數位工具輔助教學，同時注重學生自主學習能力的培養，打造更有效率、更具啟發性的學習模式，這些創新教學方法不僅提升教學品質，更為台南教育注入新活力。

台南 教育局 自主學習

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