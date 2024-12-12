南一中創校103周年表揚傑出校友 王金平贈功勳貢獻珍相畫作

台南一中今迎103周年校慶，除頒獎表揚傑出校友，王金平贈送「新意象派」大師陳錦芳畫作「王金平院長功勳貢獻珍相」給校方典藏。「校友傑出成就獎」共13名在各領域有卓越貢獻校友獲獎，包含台大校長陳文章等人，累計16屆共選出176名傑出校友，成為歷史傳承與榮耀的象徵。

南一中校長廖財固表示，「十年卓越計畫」開始推動後，近年在全體師生及中華民國校友總會、各校友會、家長會的齊心努力下，不論在菁英的一中、國際的一中，或是全人的一中、領袖的一中、永續的一中等方面皆有卓越表現，除了化奧勇奪雙金外，剛剛才傳來消息，一年級新生羅子堯獲得2024年國際國中科學奧林匹亞競賽金牌。另外在科學、語文、體育、社會、音樂、美術等方面皆交出破紀錄的成績。

立法院前院長王金平受邀在年校慶運動會開幕式致詞，公開贈送「新意象派」大師陳錦芳畫作「王金平院長功勳貢獻珍相」給學校典藏。陳錦芳也是南一中校友，作品為37個國家300多本教科書及藝術書籍所收錄，有「梵谷的傳人」及「台灣的羅曼羅蘭」之稱。

此次畫作呈現王金平院長在立法院執議事槌的景像。王金平擔任立法院長17年，畫面結合「農村勤勉」、「南一中育才」、「國會舉槌」、「總統府側影」及「旭日大綬章」，呈現王金平的成長、發展與貢獻，也呈現台灣和諧交流，包容共榮。

中華民國南一中校友總會榮譽理事長吳榮彬贈送全球限量的「竹圍成蔭」版畫第100號給南一中典藏。「竹圍成蔭」由南一中校友黃郁生教授創作，將南一中校門、紅樓、小禮堂、拱廊等校園景觀解構重組，結合竹子的結構，組成全新畫面，成為竹園岡的重要意象。

開幕式後舉行第16屆「校友傑出成就獎」頒獎典禮。典禮以荷蘭聲樂家馬丁．賀肯斯的精彩演出揭開序幕，他以渾厚的歌聲演繹了「You Raise Me Up！」「月亮代表我的心」，感動人心。