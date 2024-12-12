板橋某國中連傳學生墜樓憾事 校長今發文盼災難遠離

新北市板橋某國中近日連傳兩起學生墜樓憾事，震撼新北教育各界，校長今發文表示謝謝大家一起度過艱難時刻，表示生命真的很珍貴，堅持下去努力不懈，相信風雨會過去，天總會亮，希望盡所有努力讓災難遠離，奇蹟出現。

致XX人的一封信 謝謝大家 我們一起度過最艱難的時刻！

面對校園重大事件，謝謝大家關心鼓勵，此時此刻，我們都是XX人，自己人，沒有人願意傷害悲劇發生，眼前最重要的是惟有團結一心，堅定的內心才能ㄧ起走過！

感謝這段期間，不分彼此的行政團隊教師夥伴於公於私一起面對一起努力照顧處理，身為XXㄧ份子，身為校長面對各種批評，我責無旁貸，一肩扛起。對我個人來說，面對種種事件，危機來臨，需要更努力面對處理，我也必須深刻檢討，精進自己，期望自己可以做到圓滿！請大家給我一點時間調整和改善的機會。

今晚我會跟所有主任參與臨時家長委員大會跟家長們說明一下危機事件處遇，期望此刻家長務必支持學校，幫助班級和老師們！

事件發生後我與導師每天守護加護病房，不斷為孩子祈求集氣祝福，各方祝福集氣不拘形式，任何力量我們都可以努力！我們一起祈求！目前孩子生命跡象目前穩定，但仍處危險期！

看到導師的痛，看到夥伴們的心傷，目睹椎心事件後，每個人都需要時間和各種力量幫助療癒。更希望盡所有努力讓災難遠離，奇蹟出現！

生命真的很珍貴，堅持下去努力不懈，相信風雨會過去，天總會亮，這段時間讓大家陷在低潮和恐慌中真的很對不起大家！

特別感謝志工隊X隊長，我們家長會XX副會長捐贈9萬8千元做為支持學校急難所需，暖心的家長會XX會長帶領著家長會家長一起用行動關懷著老師們。更感謝教師會XX理事長在關鍵時刻給予所有的親師生愛與關懷，XX是一個溫暖的大家庭，我們ㄧ起面對！ㄧ起度過！ㄧ起健康快樂的工作

照顧自己的身心

XX校長敬上