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桃園新坡國小校舍整建開工 張善政：提供良好學習環境

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
張善政參加新坡國小校舍動工，並和師生、家長會、議員、里長合影。圖／新坡國小提供
張善政參加新坡國小校舍動工，並和師生、家長會、議員、里長合影。圖／新坡國小提供

桃園市長張善政今日下午參加觀音區新坡國小老舊校舍整建動土，表示學校北棟校舍亟待更新，市府爭取資源，工程總經費2.5億元教育部補助約1億元，預計於2026年竣工，期盼如期如質完工，提供更好的學習環境。

張善政說，他三度造訪創校逾百年的新坡國小，這是歷史悠久的學府，有得天獨厚的自然環境，整建後不僅提供現代化的教室，更融入既有地景，特別設計可俯瞰埤塘美景的圖書館，相信嶄新的校園空間更有助於陶冶學子心性，為桃園培育出更多優秀人才。

教育局表示，市府非常重視學齡兒童就學需求，近年來挹注經費協助新坡國小改善相關設施，這次新建校舍為地上3層及地下1層的RC結構建物，包含普通教室9間、幼兒園教室2間及圖書館。

新坡國小校長陳瑞蘭說明，新建的校舍中庭為半戶外空間，創造不同學齡的活動場域，串連東棟、西棟的教學場域，創造多層次開放學習空間。另外，新校舍會以綠建築為前提，借景「學校埤」自然生態地景元素融入設計，結合校園老樹、環境教育等，導入生態教育之觀念，並將後門退縮建置完整人車分道管制，疏整後校門口家長接送空間，打造友善學習環境，未來將成為一座與環境呼應的永續綠建築。

今日包括立法委員涂權吉、市議員許更生、吳進昌、新坡國小校長陳瑞蘭、家長會長金品妤、新坡國小教育事務基金會董事長陳慶星和市府團隊都參加動土活動。

張善政參加新坡國小北棟校舍重建。圖／新坡國小提供
張善政參加新坡國小北棟校舍重建。圖／新坡國小提供

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