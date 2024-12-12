雲林育仁小學樂團奪冠4連霸 台北松昱順心贊助汰換樂器

雲林縣莿桐鄉育仁國小絲竹國樂團連續4年在全縣音樂大賽奪冠，但這支金牌樂團多數裝備卻是募集或借用二手樂器克難成軍，難以更新，莿桐鄉長廖秋蓉、縣議員張維崢媒合松昱順心基金會挹注經費，今天以優雅演奏答謝，感動全場，基金會不排除以認養方式讓樂團長永續發展。

校長李柏儒表示，育仁國小國樂社團成立9年，全校學生98人，超過6成都參加國樂社，其中有15名成立絲竹樂團，近4年在全縣音樂大賽蟬聯第一，只是樂團多數樂器已老舊，連出賽得向他校借用木琴，賽完得歸還，校方想汰舊換新，因樂器昂貴，經費困難。

一次機緣校方向鄉長廖秋蓉、議員張維崢反映，兩人即媒合唐德晉文教基金會及松昱順心基金會捐贈15萬元購買木琴、柳琴、揚琴及樂團服裝，今天捐贈儀式，絲竹樂團以優揚的樂曲答謝。

樂團精彩的演奏，不輸專業團體，驚艷全場，贏得滿堂喝采，松昱順心基金會董事長王昱捷甚為感動，當場加碼送出1萬元紅包；年高96歲的崇友電梯集團董事長也是唐德晉基金會董事長唐松章也親自到場並讚揚學生精湛的琴藝。

來自台北市的兩基金會董座均表示，孩子教育不能等，尤其偏鄉孩子需要更多資源挹注，他們允諾只要樂團有任何需求，將全力協助，甚將研議認養學校絲竹樂團，以培育更多音樂人才。