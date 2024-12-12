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花蓮AI智能學習前導縣 AILEAD365拔尖扶弱降低城鄉差異

聯合新聞網／ 力宇教育
圖／力宇教育提供
圖／力宇教育提供

花蓮縣政府12月6日及7日於縣立小巨蛋辦理「第六屆科技數位學習與藝術教育成果聯展」以「創新與美感、科技賦能」展示學校跨域學習的多元成果，力宇教育再度受邀參加本屆成果聯展。

花蓮縣長徐榛蔚親自出席開幕儀式，縣長致詞時，特邀請力宇教育總經理朱大文上台分享，朱總經理表示：「徐縣長非常重視偏鄉數位學習教育，花蓮縣也是全臺最早導入AILEAD365線上教學平臺的縣市，從防疫導入至今，透過AI智能學習模組，來輔助學生強化自主學習弱科補救，教師可從大數據分析做適性化輔導，幫助學生高效學習，進而降低偏鄉家庭補習負擔。」

AILEAD365服務學校已覆蓋全臺過半國中，上線超過45萬名學生，這些成果都是各校師長對我們平臺的信任。

圖／力宇教育提供
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朱總經理進一步分享了桃園市兩所偏鄉學校導入的成功案例——永安國中與大坡國中。兩所學校導入AILEAD365後，藉由平臺大數據診斷分析補救來幫助學生有效學習，在桃園市增A減C指標上都有顯著提升。非常感謝老師、校長、縣長的支持與肯定。

力宇教育作為AI智能學習的推動者，秉持「教育無邊界」的理念，未來，會持續進化AILEAD365平臺，將高品質的AI學習課程導入校園，助力偏鄉教育全面升級，實現學生自主學習最高效的教育願景。

想了解更多，歡迎點擊影片連結！

更多訊息，可洽力宇教育官方網站洽詢

https://www.leadu-edu.com

教育部校園數位內容與教學軟體

https://www.sdc.org.tw/product/ailead365

偏鄉教育 力宇教育 徐榛蔚

力宇教育

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