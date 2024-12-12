快訊

性價比高！台積電熊本廠員工餐廳菜單曝光 「這道料理」最受歡迎

陳其邁最新民調出爐「這年齡層」滿意度最高 4成2高雄人支持選總統

雲林育仁國小絲竹樂團獲基金會捐款 換新樂器盼再創佳績

中央社／ 雲林縣12日電

雲林縣育仁國小絲竹樂團連續4年在縣賽中得卓越成績，然而部分樂器老舊或需物歸原主；松昱順心社會福利基金會和唐德晉文教基金會今天捐贈經費，樂器汰舊換新，望學生投入音樂學習再創佳績。

育仁國小今天下午舉辦捐贈儀式，絲竹樂團演奏曲目，為活動揭開序幕。唐德晉文教基金會董事長唐松章、松昱順心基金會董事長王昱捷和居中牽線的莿桐鄉長廖秋蓉和民進黨雲林縣議員張維崢等人出席。

校長李柏儒表示，絲竹樂團成軍9年，近4年奪得縣內音樂比賽第一名優等成績。但樂團中多數樂器老舊，還有多年前向他校借用的木琴要物歸原主，因此決議汰換樂器與周邊設備。

然而汰換的經費龐大，學校財務無法及時支應；廖秋蓉和張維崢得知後，媒合唐德晉文教基金會及松昱順心基金會，共同捐贈新台幣15萬元，讓學校購買木琴、柳琴、揚琴及樂團服裝。

王昱捷聽完樂團的演奏，當場加碼1萬元紅包，她說，孩子的教育不能等，期盼藉由此次捐贈，激勵更多學子投入音樂學習，並在未來比賽中繼續發揮優異表現。

唐松章則在會後與學校商討認養學校的絲竹樂團，盼培養更多音樂人才。

「工欲善其事，必先利其器」，張維崢、廖秋蓉認為，藝術教育對於孩子全面發展是重要一環，期待未來更多善心團體為下一代創造更好的學習環境。

樂團 雲林 音樂

延伸閱讀

雲林大鬍子竊賊「變臉」作案 忘了自己體型特殊仍被抓

虎尾眷村店家1個月遭竊2次 雲林警方循線逮人

國光前進台東送疫苗

影／高雄長庚「聽希望在唱歌」 彭佳慧、許富凱獻唱

相關新聞

國中科學奧林匹亞競賽捷報！我總排名第二、6隊員全金牌

我國參加2024年「第21屆國際國中科學奧林匹亞競賽（IJSO）」，11日晚間傳來捷報，在51個國家（地區）、303名參...

你會嗎？醫曝「小三數學題」員工一票被考倒 網：直接放棄

學生時代曾經學過的科目，如果沒有常用到，很容易忘記。最近兒童感染科醫師嚴俊宇拿女兒的「小三數學題」給員工測試，結果大家都驚呼「好難」。不少網友也說「直接放棄」。

新北某國中連2起墜樓意外 教育局長：全力安定師生的心

新北板橋某國中近期接連2起學生墜樓事件，第2案學生仍在加護病房，親友、師長每天到床邊集氣，盼早日好轉。新北教育局表示，2...

雲林育仁小學樂團奪冠4連霸 台北松昱順心贊助汰換樂器

雲林縣莿桐鄉育仁國小絲竹國樂團連續4年在全縣音樂大賽奪冠，但這支金牌樂團多數裝備卻是募集或借用二手樂器克難成軍，難以更新...

花蓮AI智能學習前導縣 AILEAD365拔尖扶弱降低城鄉差異

花蓮縣政府12月6日及7日於縣立小巨蛋辦理「第六屆科技數位學習與藝術教育成果聯展」以「創新與美感、科技賦能」...

明日閱讀學校評選 新北雙溪高中等23校獲推薦

明日閱讀協會今天舉辦頒獎典禮，有23校獲頒「年度推薦學校」，新北市雙溪高中透過密室逃脫、網紅直播聊書等活動，改善學生的閱...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。