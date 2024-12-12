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明日閱讀學校評選 新北雙溪高中等23校獲推薦

中央社／ 台北12日電

明日閱讀協會今天舉辦頒獎典禮，有23校獲頒「年度推薦學校」，新北市雙溪高中透過密室逃脫、網紅直播聊書等活動，改善學生的閱讀習慣，獲得好評。

明日閱讀協會推廣MSSR（身教式持續安靜閱讀）培養學生閱讀興趣，減少使用3C時間，今年首創年度推薦學校評選，表揚推動有成的學校。

新北市雙溪高中校長葉俊士分享，學校推動MSSR及聊書10年，透過多元活動如主題書展、閱讀闖關、密室逃脫等，結合各科教師推動跨領域閱讀，且每學期還舉辦網紅直播聊書，邀請網紅分享精彩書籍，並邀請鄰近國中一同觀看直播，受到學生的歡迎。

葉俊士提到，有一天他看到桐花綻放非常美麗，就搬了一張椅子到樹下閱讀，沒想到許多師生也自然而然地一同加入，可見閱讀推動的成果。

桃園市南勢國小也獲頒推薦學校，校長許志豪表示，學校鼓勵家長建置家庭書櫃，並透過親師閱讀社群，吸引更多家長投身MSSR，讓全校師生都能徜徉於閱讀海。

明日閱讀協會理事長張立杰提醒，MSSR最重要的是「身教」，家長和老師一定以身作則、靜下來閱讀，因為「孩子都會看」。

中央大學網路學習科技所講座教授陳德懷表示，研究顯示持續閱讀，腦神經的連結就會越多，他建議中小學維持每週5天、每天30分鐘的MSSR，培養孩子的閱讀習慣。

教育部國教署組長蔡宜靜表示，教育部近年推動社區共讀、挹注學校圖書館藏經費，以及新生贈書活動，期盼能協助各校營造良好的閱讀環境。

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