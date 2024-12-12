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校長招收男生言論引性平熱議 嘉義女中：遺憾被曲解

中央社／ 嘉義市12日電
國立嘉義女中。圖／資料照片
國立嘉義女中。圖／資料照片

國立嘉義女中明年預計招30名特殊班男生，校長林義棟「希望招數理優秀男學生，與優秀女學生共學」言論引熱議；嘉女表示，這是不完整言論，遺憾校長論述被不適當引用。

創校103年的國立嘉義女子高級中學於6日舉行校慶活動，針對教育部國民及學前教育署已核定嘉女招收30名特殊班男生議題，校長林義棟當時接受媒體聯訪。

林義棟表示，「學校的語文資優班改為人文社會科學資優班，經國教署核定，另申請新設AI電資實驗班、醫藥科技實驗班，希望藉由特殊班，讓性向明確的孩子提早接觸相關領域、促進發展，未來將招收30名男生，一方面希望達到男女平權，另一方面也希望大部分數理較優勢男生帶動女生的學習，達到男女共學，並促進學習的正向發展」。

不過，林義棟的言論引起熱議，校內就有班級在教室外面張貼「反對被當第二性、女生沒有男生差」等抗議標語；更在社群平台臉書及Threads（脆）引起廣泛討論，認為「嘉女想招收男生，校長理由是以男學生數理優勢帶動女學生學習，根本倒果為因。用這個理由收男生，根本貶低女校、甚至侮辱女性」。

民進黨嘉義市立委王美惠表示，嘉女在教學政策及招生方向，會影響校園文化和同學時，應該在校內相關決策會議的過程中，對校友、學生及家長進行充分的溝通。校園設施設備是否已備妥？師生心理建設是否完備？學校的任何決定，都應和師生有正向互動，並審慎評估。

無黨籍嘉義市議員顏翎熹也在臉書PO文「時至2024年，我沒想到竟然仍有人會以性別刻板印象，來評斷女性在數理領域的能力，更遑論這樣的說法竟出自於女校校長！」

嘉義女中教務主任連珮瑩今天告訴中央社記者，校長林義棟目前帶領學生前往日本參加國際教育旅行，無法進一步回應，一切以校方的聲明為主。

嘉女聲明，校長林義棟於採訪時完整論述此項招生規劃，其中部分媒體有關「希望透過多元招生機制招收數理優秀的男學生，與本校優秀女學生一起共學」，為不完整言論，也無端延伸性別歧視議題。對於校長論述被不適當引用，實感遺憾。

嘉女表示，有關新學年招生事宜，已依「高級中等學校多元入學招生辦法」規定，成立校內招生委員會，並依規定召開會議；後續各項入學方式招生事項，目前正由主管機關辦理核定程序中，待主管機關核定前，校方不再有相關回應。

嘉女指出，此項招生規劃，除因應鄰近學校招生策略外，也為促進多元課程教學實驗學習目標，依據高級中等學校辦理實驗教育辦法，申請設置實驗班。

嘉義 性別歧視

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