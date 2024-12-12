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國中科學奧林匹亞競賽捷報！我總排名第二、6隊員全金牌

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
我國參加2024年「第21屆國際國中科學奧林匹亞競賽（IJSO）」，於11日晚間傳來捷報，由左到右為許庭睿、張庭溱、張凱全、王銓毅、范奕揚、羅子堯。圖／教育部國教署提供
我國參加2024年「第21屆國際國中科學奧林匹亞競賽（IJSO）」，於11日晚間傳來捷報，由左到右為許庭睿、張庭溱、張凱全、王銓毅、范奕揚、羅子堯。圖／教育部國教署提供

我國參加2024年「第21屆國際國中科學奧林匹亞競賽（IJSO）」，11日晚間傳來捷報，在51個國家（地區）、303名參賽學生中，我國代表隊6位學生全數獲得金牌，國家總體排名第2名，台中一中學生范奕揚更同時獲得化學、生物分科成績第1名，與最佳理論獎、最高總分獎等4項個人獎。

國際國中科學奧林匹亞整合數學、物理、化學、生物及地球科學等科學相關學科舉行國際競賽。我國2004年起參賽，歷年均獲佳績，至今總計獲得103金17銀、2面個人實驗特別獎、分組實驗競賽3金1銀2銅、13面最佳理論獎、10面最高總分獎及12次國家總排名第1名。

2024年第21屆科奧代表隊6位金牌獲獎者，包括建國中學張庭溱、私立康萊爾中學張凱全、台中一中范奕揚及許庭睿、嘉義高中王銓毅、台南一中羅子堯；其中范奕揚更同時獲得化學分科成績第1名、生物分科成績第1名、最佳理論獎、最高總分獎等4項個人獎。教育部長鄭英耀獲知好消息後也立即發出賀電，恭喜他們的努力獲得豐碩成果，並為台灣爭光。

教育部國教署表示，這6名學生在國立台灣師範大學理學院教師團隊培訓後，12月1日由生命科學系教授呂國棟、化學系教授呂家榮、生命科學系教授張永達、物理系教授傅祖怡以及北一女中教師簡麗賢等人組成教練團，帶領學生前往羅馬尼亞參賽，當地12月11日下午舉行閉幕暨頒獎典禮。為了增加參賽學生擴展國際視野，代表團賽後將至土耳其伊斯坦堡進行文教參訪，並預定於12月16日搭機返國。

國教署表示，為鼓勵學生踴躍參加國際數理學科奧林匹亞競賽及國際科學展覽，教育部訂有相關成績優良學生升學優待辦法。獲得本次競賽國家代表隊學生，可保送高中學校或專科學校五年制就讀，獲金、銀、銅牌者還可分別得到教育部新台幣20萬元、10萬元與5萬元獎學金。

奧林匹亞 教育部 科學

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