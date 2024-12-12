新北某國中連2起墜樓意外 教育局長：全力安定師生的心

新北板橋某國中近期接連2起學生墜樓事件，第2案學生仍在加護病房，親友、師長每天到床邊集氣，盼早日好轉。新北教育局表示，2案學生互不認識，事件發生地點亦不相同，2案之間無關聯。教育局長張明文強調，眼前最重要是安定師生的心，後續會有行政調查來釋疑。

校園內不平靜，引發師生、家長、民代高度關注，教育人員審慎處理，深怕出現模仿效應，或事件遭渲染，影響情緒脆弱的師生。壓力排山倒海而來，面對究責、檢討聲音，該名校長說，不在乎去留，她有責任要安定團隊與學校運作，成為師生的支柱與後盾。

板橋區某國中半個月內發生2名學生墜樓事件，教育局組專案小組調查釐清，確認2起事件無關連。社工師、心理師也進駐校園，提供學生團體輔導，也會同建築師研商硬體改善作為，評估原有的防墜網、女兒牆等設施是否夠完善，要預防憾事。

教育局表示，2起學生意外墜樓事件無直接關聯，2案學生互不認識，事件發生地點也不相同，呼籲各界勿加諸過多揣測，以免不實訊息傳播，對家屬及親師生安定與情緒造成影響。

教育局長張明文在第2案事發隔天12月7日主持專案會議，指示專案小組、專業人員每天持續入校協助，提供相關資源與支持。12月9日邀集心理師、社工、輔導督導及建築師公會建築師等再度入校協助，對全校學生進行安心宣導，要穩定師生情緒，也提醒各班導師關注自身及學生身心狀況，落實個別及團體輔導措施。

近日心理師督導、社工師督導、駐區督學仍持續到該校宣導教師增能，提供家庭教育中心諮詢專線。校方近期也將開家長說明會，說明學校處理及輔導情形。

校園環境安全措施也被關注，教育局已會同建築師公會專家實地勘查，研擬幾項改善措施，包含增設必要出入管制區、監視器及照明設備等，經費需求由教育局全力支援。

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