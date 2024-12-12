200件心血創意作品 竹市香山高中美工科畢展「朝花夕拾」登場

「朝花夕拾—香山高中美術工藝科114級畢業成果展」即日起至12月15日於新竹市文化局演藝廳一樓A、B展區舉行。文化局說，這次展出作品涵蓋畢業生三年來的專題設計、雕塑、繪畫、平面設計、3D建模、金屬工藝、玻璃工藝、版畫、陶藝等各類創作約計200餘件，非常精彩，邀請民眾參觀。

代理市長邱臣遠說，香山高中為培育竹市美術工藝及設計基礎人才，於美術工藝科積極規畫多元特色的教學課程，文化局為使竹市藝術學子能充分展現創作專長，每年對外開放演藝廳一樓展場空間，提供竹市各級學校美術相關科系及美術班申請借用辦理成果發表，期望在市府團隊及各級學校雙向奔赴下，激發青年學子創意實踐及自我展現。

香山高中校長洪碧霜表示，香山高中美術工藝科是竹竹苗地區唯一結合科技、藝術與地方特色工藝的藝術科系，兼容在地文化意涵與新竹科技城市的元素。學校設有專業多元的師資，開設豐富多元的設計課程，讓學子們能體驗各種當代藝術媒材與3D建模等專題課程，透過豐富多元的媒材讓學子們得以揮灑其無盡的創意。