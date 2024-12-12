200件心血創意作品 竹市香山高中美工科畢展「朝花夕拾」登場
「朝花夕拾—香山高中美術工藝科114級畢業成果展」即日起至12月15日於新竹市文化局演藝廳一樓A、B展區舉行。文化局說，這次展出作品涵蓋畢業生三年來的專題設計、雕塑、繪畫、平面設計、3D建模、金屬工藝、玻璃工藝、版畫、陶藝等各類創作約計200餘件，非常精彩，邀請民眾參觀。
代理市長邱臣遠說，香山高中為培育竹市美術工藝及設計基礎人才，於美術工藝科積極規畫多元特色的教學課程，文化局為使竹市藝術學子能充分展現創作專長，每年對外開放演藝廳一樓展場空間，提供竹市各級學校美術相關科系及美術班申請借用辦理成果發表，期望在市府團隊及各級學校雙向奔赴下，激發青年學子創意實踐及自我展現。
香山高中校長洪碧霜表示，香山高中美術工藝科是竹竹苗地區唯一結合科技、藝術與地方特色工藝的藝術科系，兼容在地文化意涵與新竹科技城市的元素。學校設有專業多元的師資，開設豐富多元的設計課程，讓學子們能體驗各種當代藝術媒材與3D建模等專題課程，透過豐富多元的媒材讓學子們得以揮灑其無盡的創意。
文化局指出，此次畢業展的主題為「朝花夕拾」，以晨間綻放的花朵在夜晚再次被拾起，比喻每位創作者將心血與青春凝結於每件作品中，於日夜揮灑創意與汗水，才能將這豐碩的畢業成果完整地展現在大眾面前，邀請各界前來參與這場香中學子們三年來最熱血青春且富有創意的藝術盛會。更多詳情請至新竹市文化局臉書粉絲專頁(facebook.com/culture.hccg )及官網 (culture.hccg.gov.tw/) 查詢，或撥打 03-5337945新竹市文化局專線。
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