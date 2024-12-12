台南後甲國中學生自製實驗器材 讓仿生獸華麗轉身拿第一

台南市後甲國中學生鍾昀璋、 郭丞于、 林理業探究蟲型仿生獸，發現仿生獸製作的技巧與秘密，進而找出需要改善的關鍵零件，將原型機華麗轉身，改良為步幅大、頻率佳且幾乎不打滑的仿生獸，拿下全市獨立研究數學自然科學類第一名。

學生表示，之前參加PowerTech青少年科技創作競賽，訓練過程中發現許多製作仿生獸的技巧與秘密，經改善幾個關鍵零件，使性能提升，拿到單項賽的冠軍，但獲獎並不影響我們想要發掘更多密技的初衷，再繼續探究，經老師林承賢、胡維娟和專家的協助，將所有成果彙整後參加獨立研究競賽。

此研究目的在探討與改良仿生機器人比賽的原型機 、測試與比較不同底部材質的摩擦力、 觀察與量測新款仿生獸在斜坡上的行走特性 ，以及依據物理原理探討與解釋仿生獸行走的行為，透過討論我們做出了改良機款的仿生獸。 過程中除了組裝新款仿生獸，為了測試止滑效果，自製了摩擦力量測道具，經選擇數種的止滑與助滑材料，量測並計算出各材料的摩擦係數。

最後做斜坡賽道實驗，發現最佳曲柄長度為7公分，止滑材料以粒面橡膠布展現最佳行走效果，而助滑材料則是超細纖維布最佳。根據這些實驗結果，組裝出一隻究極體仿生獸，其中曲柄長度與後腳壓重是兩個最重要的實驗參數，最後得到曲柄7公分搭配48克重較優。