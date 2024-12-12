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嘉女校長「盼男生數理優勢帶動女生學習」惹議 顏翎熹轟：2024了還有性別刻板

聯合新聞網／ 綜合報導
國立嘉義女中因應少子化，報國教署同意，明年首招30名特殊班男生，因男生數少，暫不改校名。記者魯永明／攝影
國立嘉義女中因應少子化，報國教署同意，明年首招30名特殊班男生，因男生數少，暫不改校名。記者魯永明／攝影

創校103年的嘉義女中，日前舉行校慶運動會時，校長宣布2025年將首招30名特殊班男生，並提及「期望利用男生在數理領域上的優勢，帶動女學生在學習上的成效」，一席話引發學生及校友們不滿。嘉義市議員顏翎熹在臉書上抨擊，沒想到2024年了還會有這種性別刻板印象。

顏翎熹表示，用性別刻板印象來評斷女性在數理領域的能力，更遑論這樣的說法竟出自於女校校長。她說校慶至今，收到不少陳情，反映校方不但未和學生自治組織提前溝通討論，校內設施包括洗手間、宿舍、泳池淋浴間⋯⋯等也未盡完善，倉促招生，只會引起反彈。

由於在嘉義市，高中屬於中央管轄，顏翎熹說如果有家長或學生對於此招生策略持反對意見，歡迎來信陳情，她會協助轉給在地立法委員，當然，也可以直接致電嘉義女中教務處反應，她呼籲校方能夠正視學生和家長意見，建立完善配套措施，守護百年校譽芳名。

雞排妹鄭家純也在臉書上發文寫道「這些在Threads上搜集到的貼文、留言，希望林校長及覺得女校有男學生又沒什麼的人可以看一看」。貼文po出一些學生在脆上表示「女生從來不比男生差」、「男女合校時我們是女學生，但在女校裡面我們終於是學生」、「在女校生活的這些年，是我最少經歷外貌羞辱和性羞辱的時期」、「女校不能滅絕」。

對此，校長林義棟接受媒體採訪時表示，當天校慶運動會的談話感覺被外界斷章取義且擴大解讀，嘉女會以維護學生權益，考量學校基業及永續發展，持續努力，待主管機關核定前，學校不再有相關回應。

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