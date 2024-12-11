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籃球校隊教練體罰恐嚇學生 立委民團籲政府正視

中央社／ 台北11日電

人本教育基金會今天與民進黨立委陳培瑜、張雅琳揭露南英商工籃球隊的體育暴力案，立委要求中央及地方政府嚴肅面對，並提修法公布不適任教練姓名，才能保護孩子免於受到侵害。

人本教育基金會今天與陳培瑜、張雅琳在立法院舉行「體育暴力層出不窮，運動部能為孩子把關嗎？」記者會。

人本基金會執行長馮喬蘭直指南英商工籃球隊的教練劉秀媓長期對學生們謾罵、體罰，並因個別學生還沒完成上述處罰而連帶罰全隊跑操場，也會處罰學生罰跪一整晚、用穿過的襪子塞學生嘴巴、用洗馬桶的水管塞到學生嘴中灌水等，甚至命令學姊毆打學妹，恐嚇學生不得外傳，否則會找黑道。

馮喬蘭說，劉秀媓後經台南市社會局以違反兒少權法裁處，公告姓名並罰新台幣36萬元。劉秀媓面對指控時，還辯稱「都是訓練的一環」，然而這樣的人，卻可以持有合格的籃球教練證照。

馮喬蘭表示，調查中學生指稱，被體罰時還有其他教官在場，卻未通報，把學生逼到孤立無援，學校知情未通報，教育部體育署及國教署也沒有追究及擴大調查，是霸凌調查小組認為嚴重而主動調查，社會局延遲處理，校方沒有做社安通報。之後因人本教育基金會介入，學校才真正完成相關通報、開始調查。目前教練因為霸凌確定而被解聘。

陳培瑜說，體育現場長期以所謂訓練、奪牌做為不合理對待的藉口，未來的體育部要嚴肅面對，孩子不能成為奪牌的工具。目前運動部的組織法案對於體育班相關的討論到底要歸屬教育部或運動部，尚無定論，她憂心若歸到運動部，孩子因為運動產生的就學權益的問題，難道教育部不用處理嗎，若留在教育部，過去沒有處理的問題是否依舊不會被正視。

張雅琳表示，她已提出教育人員任用條例修正草案，要求公布不適任的教練姓名，讓家長避免風險保護孩子，也能對其他教練產生警示效果。

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