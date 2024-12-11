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南英商工籃球隊霸凌成立 前教練被通報不適任人員

中央社／ 台北11日電

人本基金會今天指出，台南市南英商工前籃球教練長期霸凌球員，造成學生膝蓋韌帶斷裂、聽力受損等。教育部體育署指出，該教練已被終止聘約，並通報為不適任人員，終身不得聘用。

人本教育基金會今天和民主進步黨籍立法委員陳培瑜、張雅琳辦公室一同召開記者會。一名前南英商工籃球員現身訴說遭教練霸凌的過程，曾被教練拿碼表用力甩，導致頭破血流。

人本執行長馮喬蘭指出，學校組成調查小組調查，認定有多名球員遭霸凌，台南市社會局因而開罰教練新台幣36萬元。

馮喬蘭指出，近來不斷接到校園體育班、運動代表隊的不當對待、性平事件，主管機關的不重視，使學生運動員在受不到保護的情形下，必須在充斥暴力的環境中生存，甚至不得不認同、複製暴力，形成傷害一再持續的循環。

對此，教育部體育署稍晚以文字回應，南英商工前籃球隊教練涉霸凌案，進用身分為「外聘教練」，已由學校調查並議決，終止教練的聘約，並登載通報為不適任人員，終身不得聘用。

體育署表示，已於今年7月、11月兩次發函地方政府、各級學校、學生運動聯賽承辦單位，不得聘用涉及性別平等爭議事件（包含紀律審議程序中）、涉及兒少或其他不法事件並有明確具體事實的人員。學校聘用運動教練前，依法需到不適任人員通報及查詢系統查詢。

台南 教練 教育部 校園 運動 霸凌 體育

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