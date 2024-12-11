校園趣味交通安全宣導 新北金山警讓觀念從小紮根

金山警分局特別加強學校的交通安全宣導，至轄內石門區乾華國民小學、金山區三和國民小學等校園，進行交通安全宣導，透過影片及有趣簡報方式，吸引孩童注意力，並於最後進行有獎徵答，強化孩童對於宣導內容的記憶與反思，讓交通安全觀念在孩子心中紮根。

金山警分局指出，除了小朋友安全宣導外，防制無照駕駛也是近期社會所關注之議題，因此也到金山高中進行專題演講，針對無照駕駛、改裝車等青少年常見違規樣態來解說分析，說明無照及改裝車輛除了容易讓自己陷入危險，也增加其他用路人的交通事故風險，讓青年子弟們對交通安全有正確的認知及觀念，避免因年少輕狂而發生不可挽回的憾事。

金山警分局也呼籲，交通安全觀念應從小教育及培養，及早建立正確觀念，如民眾家中有小孩平時可帶其關心交通安全之議題，養成守法和安全優先的習慣，讓孩子出門在外可以保護自己，也保護其他用路人，快快樂樂出門，平平安安回家。