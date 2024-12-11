板橋扶輪社聯手各分區捐獎學金 新北貢寮地區學子受惠

板橋北區扶輪社今(11)日率領其他分區扶輪社，一同到澳底國小進行貢寮區進行國中小學子的獎助學金聯合捐贈，包括貢寮實中、福連、福隆、貢寮、和美、澳底國小、豐珠中學等七所學校的學子受惠，共計發放六萬元，場面溫馨感人。

由澳底國小弦樂團帶來幾首膾炙人口的曲風，迎接包括板橋北區，中區，東區等扶輪社的成員們，這次扶輪社到貢寮區進行聯合社區服務，把愛送到偏鄉，針對國中小的學生頒發獎助學金。

板橋北區扶輪社社長林炳煌表示，很開心今天來到貢寮地區進行社區服務，扶輪社長期關注偏鄉地區教育資源，希望盡一己之力，弭平教育資源落差，讓學生學習更無虞。

地區公共形象委員會主委郭世忠表示，十年前時任扶輪社社長，就和貢寮地區結緣，從那時起每年都會帶著扶輪社團隊到貢寮頒發獎助學金，雖然金額不多，但想要讓孩子們知道，在社會上還是有很多默默關心偏鄉學子的發展。

澳底國小校長馮端瑩表示，很感謝扶輪社一行人遠道而來，親自為孩子送上鼓勵與祝福，也教導孩子要懂得感恩，將來有能力時，也能盡己心力幫助別人，讓愛傳承下去。