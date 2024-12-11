南市首推國小英語文資優鑑定 適性課程培養移動力未來公民

國內許多小孩從幼兒園起就學英文，也愈來愈多孩子被發現具有英語文資優潛質，為了滿足教育的需求，台南市下學年度推出出英語文資優教育方案，只要通過鑑定的國一新生，不論就讀哪所學校，都可以接受英語文加深、加廣的方案課程。

南市教育局表示，明年1月上旬開放報名，目前除透過說明會向家長宣導外，也開放QRcode方便家長填寫表單，教育局將主動提供相關資訊。

市長黃偉哲說，每個孩子都是獨一無二的，他們應當有機會在學習中被啟發、被成就。英語文的學習是新一代學生面對未來挑戰的優勢工具，英語文資優鑑定的推動是希望可以培育優秀學生，提供適性課程服務，讓孩子逐步與世界接軌，成為具有移動力的未來公民。

教育局長鄭新輝指出，資優教育是特殊教育的重要一環，台南已推出「一般智能」、「數理學術性向」、「音樂藝術才能」、「創造能力」及「領導能力」5種不同類型，今年再推出英語文資優教育鑑定，希望可以提供各種具卓越潛能或傑出表現得學生，更多元的安置服務，能找到適合自己發展的方向與未來。

南市資賦優異教育資源中心主任林妘蓁表示，英語文資優鑑定依法規僅限國中階段，通過學生可參加由方案學校提供的加深加廣課程；國小階段學童則通過各類資優鑑定並具英語文優勢，即可報名方案課程。課程內容依各校特色規畫。國小階段，預計規畫名著選讀與分享、創意說書等；在國中階段，則有新聞寫作、模擬聯合國等，希望學生不僅習得知識，更能具備國際視野。

國中英語文資優鑑定的報名期程是明年1月6日至1月15日，對象為設籍南市或就讀南市小學六年級學生。鑑定初選及複選預定於2月進行，鑑定地點在永康國中，相關資訊可至台南市資賦優異教育資源中心網站(https://gerc.tn.edu.tw/)查詢，或電話洽詢 06-2149750轉28。目前除透過說明會向家長宣導外，也開放QRcode方便家長填寫表單。