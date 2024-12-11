彰化偏鄉獨老電器電燈秀逗 國中技藝班學生初試身手都修好
彰化縣芳苑國中三年級技藝班本學期開辦水電課程，已上15堂課，今牽手二林社區大學與華山基金會芳苑愛心天使站，為鄉內3名獨老修理水電。當經常失靈的電燈一開就亮，技藝班學生爆出歡呼聲，成就感溢於言表。
芳苑國中三年級技藝班13名學生，由華山基金會芳苑愛心天使站牽線，今和指導老師陳發財、二林社大水電修護學員、校長黃天助及班導師，先後到王功村、後寮村、仁愛村各一名獨老家中檢修水電，初試身手就都任務圓滿。
住王功的74歲長者反映熱水器流出的水不熱，經檢查原來是熱水器管線鏽蝕毀損、水管內水垢多、瓦斯漏氣嚴重，陳發財、水電修護學員帶領技藝班學生動手做，陳發財先示範修理並解說，再交給水電修護學員、技藝班學生修理。
後寮村的86歲獨老反映浴室電燈很久才亮，客廳電燈損壞，經檢查是燈管、變壓器老舊，陳發財指導技藝班學生把電燈線路改成LED線路，即開即亮，燈亮那一刻，學生爆出開心笑聲，獨老也稱讚「少年囝仔有一把功夫」。仁愛村76歲獨老僅需打掃環境，技藝班學生就幫他提前年終大掃除。
學生運用水電基礎技術做社會服務，看到熱水器、燈具修好都很高興。校長黃天助說，氣象預報將有冷氣團過境，能為獨老修理電器用品提高生活品質，學生不僅學以致用，也為高齡化社區盡一分心力。
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