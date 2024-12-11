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新北同一所國中連續2起墜樓意外 教育局：無關連

中央社／ 新北11日電
新北市某國中連續發生2起學生墜樓意外，教育局表示，已由專案小組調查釐清，2起事件無關連。示意圖／ingimage
新北市某國中連續發生2起學生墜樓意外，教育局表示，已由專案小組調查釐清，2起事件無關連。示意圖／ingimage

新北市某國中連續發生2起學生墜樓意外，教育局今天表示，已由專案小組調查釐清，2起事件無關連。社工師、心理師進駐校園，給予學生團體輔導，會同建築師研商硬體改善作為。

新北市板橋區某國民中學半個月內發生2名學生墜樓，教育局今天回覆中央社記者詢問表示，已經組專案小組，輔導資源昨天與今天持續進入校園。將細膩處理，不希望造成模仿效應。

學校校長下午接受中央社記者電訪表示，對第一起不幸往生墜樓案，學校與家長都感到遺憾，也理解事情過程與背景，並非外界網路傳言的霸凌事件，謠傳對同儕學生、師長與家長都是傷害。

至於第2起墜樓事件，正在醫院探病的校長受訪說，2起事件各自獨立，目前學生仍在加護病房治療，希望病情朝穩定方向發展。校長說，意外發生後，每天都到醫院探視守候，與父母、阿公、阿嬤一起祝福集氣盼望醒來。

校長說，學校團隊、班導師持續關注學生病情與在校學生情緒，並給予諮商和團體輔導、個別處遇。教育局與建築師日前到校評估原有的防墜網、女兒牆等設施，是必要再強化以預防憾事。

事件引起師生與家長、民代高度關注，外界要求將2起案件究責，這名校長說，她不在乎去留，現階段有責任安定學校運作與團隊，成為師生的支柱，「輔導工作不會終止，也不會推諉」。

教育局說，2事件無關連，盼望外界不要揣測，影響在校學生情緒。第2起事件的學生個性開朗，功課不錯無壓力，現階段以病情好轉為目標。教育局與學校、民代與家長共同關心，營造良好的學習環境。

教育局說，今天進駐校園為老師增能，會支援強化監視器等設備經費，持續關注學校經營與發展，並輔導校長營造友善學習環境，廣納親師生意見並有效溝通。

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墜樓 教育局

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