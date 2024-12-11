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3.2萬學生參與夏日樂學計畫 製發電機玩皮影戲

中央社／ 台北11日電
教育部鼓勵國中小辦理夏日樂學課程，讓學生暑假學習不中斷，台南市南化國中以「綠能、創客、AI」為主題設計課程，帶領學生製作風力發電機、仿生機器人及Q霸小車。（中央社）
教育部鼓勵國中小辦理夏日樂學課程，讓學生暑假學習不中斷，台南市南化國中以「綠能、創客、AI」為主題設計課程，帶領學生製作風力發電機、仿生機器人及Q霸小車。（中央社）

教育部鼓勵國中小辦理夏日樂學課程，今年有3.2萬人參與，有學校帶領學生製作風力發電機和仿生機器人，或將生命教育議題融入皮影戲教學，讓學生暑假學習不中斷。

教育部今天發布新聞稿指出，為提供學生暑假增能的學習環境，教育部國民及學前教育署連續10年辦理「夏日樂學計畫」，補助國中小於暑假辦理2至4週本土語文及英語主題課程、整合式學習方案及自然科學實驗操作課程。

根據教育部統計，民國113年總計有1307校、1543班辦理夏日樂學計畫，參與人數達3萬2700人，10年來累計逾18萬名學生參與。

為鼓勵學校透過攝影或照片，分享交流辦理心得，教育部也辦理「夏日樂學計畫影像說故事徵選競賽」，讓學校透過影像記錄感人的課程故事；113年共103校投稿171件，最後評選出34件優勝作品，並於今天頒獎表揚。

國教署表示，連續10年參與夏日樂學計畫的新竹市舊社國小以「台灣好𨑨迌」為題，規劃沉浸式課程，語言學習教材取自生活及在地文化，並以寓教於樂方式，將生命教育議題融入皮影戲教學。

雲林縣北港國中連續4年與嘉義大學外語系合作，培養學生擔任北港觀光大使，以英語行銷在地北港特色；台南市南化國中則以「綠能、創客、AI」為主題設計課程，帶領學生製作風力發電機、仿生機器人及Q霸小車，培養創造性思考能力。

國教署提到，夏日樂學計畫讓學生在暑假學習不中斷，感謝辦理學校用心發展、創新課程，讓學習走出教室，擴展學生學習視野，培養學生帶得走的能力，未來將持續辦理，讓更多學生體驗多元創新的精彩課程，擁有充實的暑期學習回憶。

北港 國教署 夏日樂學計畫 教育部 英語

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