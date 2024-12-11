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苗商3500萬土地借用 苗栗市明仁國中接送交通改善9成

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗市公所一年一借苗栗商商閒置籃球場新開便道，一進一出單行道，紓解明仁國中上學、放學交通。記者范榮達／攝影
苗栗市公所一年一借苗栗商商閒置籃球場新開便道，一進一出單行道，紓解明仁國中上學、放學交通。記者范榮達／攝影

苗栗高商毗鄰明仁國中2塊閒置籃球場，公告現值約3500萬元，一年一借苗栗市公所新開便道，紓解明仁國中上學、放學交通，明仁國中校長湯慧敏表示改善約9成，師生及家長感念在心。

苗栗市長余文忠、縣政府工務處運輸管理科長陳至瑋、苗栗高商校長李燕坪及湯慧敏等人，今天視察新闢便道，湯慧敏說，明仁國中學生接送，過去在電台街僅有單一出入口，電台街又僅雙線道，人車擠成一團，便道完工後，第一階段改善9成，第二階段還規畫號誌燈等，讓動線更順暢。

余文忠接獲校方反映，考量明仁國中約千名學生進出安全，協調苗商並取得同意，一年一借明仁國中旁2塊閒置籃球場2700平方公尺，以自有財源80萬元，開闢長40公尺、寬4公尺單行道，一進一出單行道交通不打結。

苗商「讓」地玉成地方安全的佳話，明仁國中接送學生便道不是頭一樁，市公所主任秘書杜英嘉特別有感，他說，這次無償借用的土地，公告現值每平方公尺1萬3031元，總價約3500萬元。

此外，2年多前他擔任縣府工務處交通規畫科長時，苗商校門前的忠貞路沒有人行道，當時苗商退縮校地，在忠貞路增設長約250公尺、寬1.5公尺到3公尺的人行道，開口並連接到明仁國中、貓裏山公園人行道，提供學生、遊客及居民更安全的行人空間，他與許多市民至今印象深刻。

苗栗市公所一年一借苗栗商商閒置籃球場新開便道，一進一出單行道，紓解明仁國中上學、放學交通。記者范榮達／攝影
苗栗市公所一年一借苗栗商商閒置籃球場新開便道，一進一出單行道，紓解明仁國中上學、放學交通。記者范榮達／攝影
苗栗市公所新開便道紓解明仁國中上學、放學交通，市長余文忠等人今天視察，校方表示改善約9成。圖／苗栗市公所提供
苗栗市公所新開便道紓解明仁國中上學、放學交通，市長余文忠等人今天視察，校方表示改善約9成。圖／苗栗市公所提供

人行道 校地 苗栗市

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