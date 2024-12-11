苗商3500萬土地借用 苗栗市明仁國中接送交通改善9成

苗栗高商毗鄰明仁國中2塊閒置籃球場，公告現值約3500萬元，一年一借苗栗市公所新開便道，紓解明仁國中上學、放學交通，明仁國中校長湯慧敏表示改善約9成，師生及家長感念在心。

苗栗市長余文忠、縣政府工務處運輸管理科長陳至瑋、苗栗高商校長李燕坪及湯慧敏等人，今天視察新闢便道，湯慧敏說，明仁國中學生接送，過去在電台街僅有單一出入口，電台街又僅雙線道，人車擠成一團，便道完工後，第一階段改善9成，第二階段還規畫號誌燈等，讓動線更順暢。

余文忠接獲校方反映，考量明仁國中約千名學生進出安全，協調苗商並取得同意，一年一借明仁國中旁2塊閒置籃球場2700平方公尺，以自有財源80萬元，開闢長40公尺、寬4公尺單行道，一進一出單行道交通不打結。

苗商「讓」地玉成地方安全的佳話，明仁國中接送學生便道不是頭一樁，市公所主任秘書杜英嘉特別有感，他說，這次無償借用的土地，公告現值每平方公尺1萬3031元，總價約3500萬元。