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非客籍孩子全國客家藝文競賽奪冠 台南億載國小推展客語寫紀錄

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市安平區億載國小學生陳聘淳、鄭詠澤參加全國客家藝文競賽，榮獲國小高年級組「客語口說藝術類」第1名，校長林志政今天予以表揚。記者鄭惠仁／攝影
台南市安平區億載國小學生陳聘淳、鄭詠澤參加全國客家藝文競賽，榮獲國小高年級組「客語口說藝術類」第1名，校長林志政今天予以表揚。記者鄭惠仁／攝影

台南市安平區億載國小學生陳聘淳、鄭詠澤雖非客家人，但努力學習客語，代表南市及南區5縣市參加全國客家藝文競賽，榮獲國小高年級組「客語口說藝術類」第1名，為長期推展客語生活學的億載國小寫下新紀錄，今天獲學校頒獎表揚。

陳聘淳和鄭詠澤兩年半前開始學習客語，勤學苦練，去年初試啼聲，榮獲南區特優與全國賽第3名；他們持續精進客語口說藝術，今年參加客家藝文競賽，初賽以南區特優第1佳績進軍全國，與四區賽榮獲特優的高手，並且也是競爭最激烈的組別一同角逐，日前決賽拿下全國第1。

校長林志政說，億載國小是南市唯一傳承推廣客語大埔腔的學校，也是全國少有大埔腔復振推展的重點學校。師資有全國級薪傳師吳彩雯，默默並自願為客家文化奉獻，曾榮獲首屆全國績優客語教學人員獎。

林志政表示，億載國小已連續10年晉級全國客家藝文競賽口說藝術項目決賽，屢次獲得全國2、3名殊榮。南市雖非客庄重點發展區域，為讓少數客籍子弟有機會持續學習客語，學校每年申請客語生活學校計畫經費開辦客語班，長年深耕經營，讓客語教學在億載紮根，更可喜的是近幾年非客家學生主動加入客語班學客語，讓語言文化推展更顯多元與精彩。

億載國小近幾年也承辦全國客家藝文競賽南區初賽和全國賽，協助推展客語不遺餘力，獲得上級和外界讚賞，訪視委員表示，億載是南市推展客家生活學校績優學校之一，得獎是肯定，也是億載國小教學團隊同心群創的最佳見證。

大埔 客家文化 客語

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