快訊

躲兵役？資深女星鮑正芳之子滯留大陸 遭判4月緩刑2年

他是敘利亞全民獵殺目標！毒氣彈屠殺近2千人 不穩定到自己爸爸都怕

周六下午4時 南韓國會再表決彈劾尹錫悅案

你會嗎？醫曝「小三數學題」員工一票被考倒 網：直接放棄

聯合新聞網／ 綜合報導
兒童感染科醫師嚴俊宇拿女兒的「小三數學題」給員工測試，結果大家都驚呼「好難」。不少網友也說「直接放棄」。 圖／ingimage
兒童感染科醫師嚴俊宇拿女兒的「小三數學題」給員工測試，結果大家都驚呼「好難」。不少網友也說「直接放棄」。 圖／ingimage

學生時代曾經學過的科目，如果沒有常用到，很容易忘記。最近兒童感染科醫師嚴俊宇拿女兒的「小三數學題」給員工測試，結果大家都驚呼「好難」。不少網友也說「直接放棄」。

嚴俊宇在臉書分享小三女兒的數學題，題目是依照數的規律，填入適當的數「（1） 5、51、551、🔲、🔲、555111、（2）1、2、3、5、🔲、🔲、（3）0、10、102、3102、🔲、531024」。嚴俊宇說，女兒三題都不會，所以花了一點解釋後才理解。

嚴俊宇幫女兒複習完後，也覺得題目蠻有趣的，所以拿去和員工分享，結果大家的反應幾乎都是「好難」，最後他也有公布答案是「（1）5511、55511、（2）8、13、（3）31024」。

網友看完貼文後也熱烈討論，不少人說真的是難，「小三的女兒答對一題，媽媽陣亡，要靠AI找答案了」、「直接放棄！孩子數學太難了，我們加強別科」、「媽媽腦容量不足，無法」、「我女兒前幾天才寫到，還好她會，不然真的會教到心累」。

但也有人指出這是考「邏輯」，「這不是數學啊，就是找一個規律邏輯」、「這哪是數學？根本邏輯問題啊！小三欸！真的有點高階」、「有的大公司面試會考這類的邏輯題！之前有考過一模一樣的」、「有趣有趣」。

數學 醫生

延伸閱讀

沒補習！國中孩數學衝出全校第一 雙薪爸媽聯手「自救」：小考都滿分

已婚大學講師劈腿2女 小三發現竟還有小四…向元配吐實下場曝

小三傳「露骨」曖味簡訊 元配提告二審逆轉勝獲賠30萬

閱讀數學／日本的傳統量杯（下）

相關新聞

你會嗎？醫曝「小三數學題」員工一票被考倒 網：直接放棄

學生時代曾經學過的科目，如果沒有常用到，很容易忘記。最近兒童感染科醫師嚴俊宇拿女兒的「小三數學題」給員工測試，結果大家都驚呼「好難」。不少網友也說「直接放棄」。

新北同校11天內兩起墜樓 學生不滿「盼換國中校長」

新北市板橋區某國中上月25日發生學生墜樓案不治身亡，本月6日又有學生墜樓送入加護病房，不到兩周發生兩起墜樓，家長要求校方...

嘉女明年增實驗班「招收男生」引質疑 校方：因應招生策略

國立嘉義女中明年招收30名特殊班男生，引發部分校友在「脆」社群發文質疑，特殊班是否與學生及自治團體溝通，擔心失去女校特殊...

非客籍孩子全國客家藝文競賽奪冠 台南億載國小推展客語寫紀錄

台南市安平區億載國小學生陳聘淳、鄭詠澤雖非客家人，但努力學習客語，代表南市及南區5縣市參加全國客家藝文競賽，榮獲國小高年...

盼解決護理師荒危機 耕莘專校推產業園區結盟地方8國中

隨台灣高齡化社會來臨，護理人員需求也提高，卻也出現人員不足困境，新北耕莘健康管理專科學校打造「耕莘醫療健康教育產業園區聯...

台南建興國中學生自做光譜儀 探討溶液濃度與溫度的光譜變化拿第一

台南市建興國中學生李書宇、陳英真、郭恩淇為發展出可隨時有效測量溶液種類及分析濃度的有效方法，在老師黃千芬指導下自製組裝光...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。