你會嗎？醫曝「小三數學題」員工一票被考倒 網：直接放棄

學生時代曾經學過的科目，如果沒有常用到，很容易忘記。最近兒童感染科醫師嚴俊宇拿女兒的「小三數學題」給員工測試，結果大家都驚呼「好難」。不少網友也說「直接放棄」。

嚴俊宇在臉書分享小三女兒的數學題，題目是依照數的規律，填入適當的數「（1） 5、51、551、🔲、🔲、555111、（2）1、2、3、5、🔲、🔲、（3）0、10、102、3102、🔲、531024」。嚴俊宇說，女兒三題都不會，所以花了一點解釋後才理解。

嚴俊宇幫女兒複習完後，也覺得題目蠻有趣的，所以拿去和員工分享，結果大家的反應幾乎都是「好難」，最後他也有公布答案是「（1）5511、55511、（2）8、13、（3）31024」。

網友看完貼文後也熱烈討論，不少人說真的是難，「小三的女兒答對一題，媽媽陣亡，要靠AI找答案了」、「直接放棄！孩子數學太難了，我們加強別科」、「媽媽腦容量不足，無法」、「我女兒前幾天才寫到，還好她會，不然真的會教到心累」。

但也有人指出這是考「邏輯」，「這不是數學啊，就是找一個規律邏輯」、「這哪是數學？根本邏輯問題啊！小三欸！真的有點高階」、「有的大公司面試會考這類的邏輯題！之前有考過一模一樣的」、「有趣有趣」。