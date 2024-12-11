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盼解決護理師荒危機 耕莘專校推產業園區結盟地方8國中

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新北耕莘健康管理專科學校打造「耕莘醫療健康教育產業園區聯盟」，與鄰近多所國中簽署人才培育合作意向書。圖／耕莘提供
新北耕莘健康管理專科學校打造「耕莘醫療健康教育產業園區聯盟」，與鄰近多所國中簽署人才培育合作意向書。圖／耕莘提供

隨台灣高齡化社會來臨，護理人員需求也提高，卻也出現人員不足困境，新北耕莘健康管理專科學校打造「耕莘醫療健康教育產業園區聯盟」，昨與鄰近多所國中簽署人才培育合作意向書，盼藉由產學合作，建立醫療健康領域的人才早期培育模式，解決護理師荒問題。

耕莘護專昨於德勒撒樓1樓舉行「耕莘醫療健康教育產業園區聯盟」揭牌儀式，象徵聯盟正式啟航，為健康醫療教育及相關產業的合作開啟嶄新的篇章，相關學校代表也到場簽署，場面熱鬧。

耕莘專校表示，聯盟包括五峰國中、文山國中、景興國中、達觀國中小、福合國中、中和國中、永平高中及錦和高中附設國中部在內，共8所國中。計畫重點在於將健康教育與醫療產業的基礎知識導入中學教育，讓學生提早接觸相關概念，激發興趣並奠定未來學習的基石。

耕莘專校表示，透過合作學生將有機會接觸更多元的學習資源，例如專業醫療講座、健康營隊及實地參訪等，不僅能讓學生了解醫療健康領域的魅力，還能幫助他們更清楚未來的職涯選擇。

耕莘專校提到，聯盟為強化與國中端教職員工生的連結與合作，也提供學校到院看診及健診的優惠，同時也規畫健康職涯探索講座、實地參訪及體驗營等多樣化的教育內容，與合作的國中學校一起協助學生們能更了解醫療健康產業的多樣性與發展潛力。隨著合作的深入，這種人才培育模式有望進一步推廣，成為全台健康教育與產業合作的成功案例。

耕莘專校校長陳友倫表示，聯盟成立的目的是整合多方資源，深化健康教育，讓五專、國中上下游不同學制的教育單位與醫療機構形成緊密的合作關係，共同培育符合未來需求的專業人才。

新北耕莘健康管理專科學校打造「耕莘醫療健康教育產業園區聯盟」，與鄰近多所國中簽署人才培育合作意向書。圖／耕莘提供
新北耕莘健康管理專科學校打造「耕莘醫療健康教育產業園區聯盟」，與鄰近多所國中簽署人才培育合作意向書。圖／耕莘提供
耕莘護專昨於德勒撒樓1樓舉行「耕莘醫療健康教育產業園區聯盟」揭牌儀式，象徵聯盟正式啟航。圖／耕莘提供
耕莘護專昨於德勒撒樓1樓舉行「耕莘醫療健康教育產業園區聯盟」揭牌儀式，象徵聯盟正式啟航。圖／耕莘提供

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