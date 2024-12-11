新北同校11天內兩起墜樓 學生不滿「盼換國中校長」

新北市板橋區某國中上月25日發生學生墜樓案不治身亡，本月6日又有學生墜樓送入加護病房，不到兩周發生兩起墜樓，家長要求校方重視事件原由，不少學生不滿於IG發文盼更換校長遭屏蔽，教育局則表示將持續關注學校經營與發展情形。

新北市某國中上月25日發生學生墜樓案件，據悉上午11時許該學生從輔導處輔導完出來，疑似心情不佳走至專科教室7樓後墜樓，健康中心搶救送醫不治。當天學校提早放學疏散師生做法會。本月6下午4時許，學生於下課後直接走至6樓專科教室墜樓，目前仍在加護病房。

發生第二次墜樓事件後，學校發給家長通知信，提出四點聲明表示校方將提升安全防護設備、心理健康與輔導支持、家長合作機制、家長陪伴與支持孩子。

不過第一次事發過後，不少學生就在該校的IG版上留言批評「學校有夠爛、換校長真的差很多、一開始以為校長人很好、前校長走了之後就亂成一團、各位學弟妹要不要跟我一起發起還我前校長運動」。但部分留言已遭系統屏蔽。

校方臉書也有人留言表示，「請學校嚴重的看待並好好處理這件事情，這樣怎麼讓家長放心把小孩交給你們，11天內又發生麻煩學校好好處理、不到一個月...希望學校能掌握狀況、學校到底要不要重視這個問題？不到兩個禮拜就兩個？到底有沒有再處理？」

對於學生希望換校長，教育局對此表示，新北市國中校長遴選皆依國民教育法及新北市立國民中學及國民小學校長遴選委員會設置及作業要點辦理。教育局將持續關注學校經營與發展情形，並輔導校長營造友善學習環境，廣納校內親師生意見進行有效溝通，以維護校務穩定及學生學習權益。