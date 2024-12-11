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新北秀峰高中、暨大附中推廣閱讀 獲選績優圖書館

中央社／ 台北11日電

教育部評選113年度績優圖書館，由新北市立秀峰高中、國立暨南大學附中獲選，兩校都把圖書館當作核心，結合校內外資源推廣閱讀教育，營造充滿書香的校園環境。

教育部今天透過新聞稿揭曉113年全國高級中等學校績優圖書館及推動閱讀優秀教師評選結果。秀峰高中透過各科教師跨領域共同備課，把閱讀從圖書館延伸到各式課程中，帶領全校學生踏入圖書館，學會運用館內各種資源。

暨大附中圖書館則善用志工及社會資源，推廣館內各項活動，不斷推陳出新，包括邀請各領域專家入校演講，帶給全校師生不同的思維與觀念，廣受師生喜愛。

除了績優圖書館，還有10名高中教師獲選「推動閱讀優秀教師」，師大附中教師李黛顰長期在課程中設計閱讀主題，引導學生學習策略性閱讀，並開設多元選修課程「諸子思想與現代生活」、「文學與電影」等培養學生批判性思考能力。相關資訊可參考「全國高級中等學校績優圖書館及推動閱讀優秀教師」網站。

圖書館 教師

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