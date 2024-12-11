新北秀峰高中、暨大附中推廣閱讀 獲選績優圖書館
教育部評選113年度績優圖書館，由新北市立秀峰高中、國立暨南大學附中獲選，兩校都把圖書館當作核心，結合校內外資源推廣閱讀教育，營造充滿書香的校園環境。
教育部今天透過新聞稿揭曉113年全國高級中等學校績優圖書館及推動閱讀優秀教師評選結果。秀峰高中透過各科教師跨領域共同備課，把閱讀從圖書館延伸到各式課程中，帶領全校學生踏入圖書館，學會運用館內各種資源。
暨大附中圖書館則善用志工及社會資源，推廣館內各項活動，不斷推陳出新，包括邀請各領域專家入校演講，帶給全校師生不同的思維與觀念，廣受師生喜愛。
除了績優圖書館，還有10名高中教師獲選「推動閱讀優秀教師」，師大附中教師李黛顰長期在課程中設計閱讀主題，引導學生學習策略性閱讀，並開設多元選修課程「諸子思想與現代生活」、「文學與電影」等培養學生批判性思考能力。相關資訊可參考「全國高級中等學校績優圖書館及推動閱讀優秀教師」網站。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言