南一中博物館學3.0 「石光荏苒」結合科技探索歷史與石質文化魅力

台南一中博物館學課程結合學生創意與師資專業，推出「石光荏苒」特展，師生除復刻版3D列印石燈籠，並設計益智遊戲，也是多元選修課程的實踐，讓學生在課程中深入了解文化遺產的保護與活化。

統籌策展的董怡君老師說，此特展匯集了古代與現代的石質文物，包括舉石、石獅、石鎖、石輪及古代的農業加工器具，展示了石器技術的歷史發展，以及不同時代中的文化象徵意涵。

參展的師生還運用3D建模技術，重現文物的細節，並設計互動教具，使展覽兼具教育與趣味性。日治時期南一中校園內原有一座石燈籠，後來部分元件在時代洪流中遺失。為重現石燈籠原貌，學生翻閱校史資料、精密測量繪圖，並由生活科技科老師莊淑如以3D建模技術，將石燈籠的6個部件拆解，列印後組裝，完成約90公分高的石燈籠模型。

接著美術科老師黃逸民以細膩的手工技法上色，完成「復刻版3D列印石燈籠」，不僅重現了傳統日式庭園的文化精髓，也展現了藝術與科技交融的創新成果，賦予石燈籠嶄新的生命力。

另，數學科老師蔡仲彬則從石燈籠的6個部件發想，將文物結構特點與數學邏輯相結合，設計出石燈籠六角拼圖與立方體積木兩項益智遊戲，透過邏輯推演與空間想像，發現石燈籠中隱藏的對稱與排列之美，充滿趣味與啟發。

校長廖財固表示，博物館學課程強調理論與實作的結合，培養學生跨學科的分析能力與合作精神。在跨領域教師的指導下，洪健智、鄧恆昇等20名學生從文物研究、展覽策劃到成果展示，完整經歷了文化資產活化的全過程。本次展覽正是該課程在教學與創作上的具體成果，為學生提供了與文化遺產深度互動的機會。