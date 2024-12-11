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南一中博物館學3.0 「石光荏苒」結合科技探索歷史與石質文化魅力

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南一中博物館學課程結合學生創意與師資專業，推出「石光荏苒」特展。記者鄭惠仁／攝影
台南一中博物館學課程結合學生創意與師資專業，推出「石光荏苒」特展。記者鄭惠仁／攝影

南一中博物館學課程結合學生創意與師資專業，推出「石光荏苒」特展，師生除復刻版3D列印石燈籠，並設計益智遊戲，也是多元選修課程的實踐，讓學生在課程中深入了解文化遺產的保護與活化。

統籌策展的董怡君老師說，此特展匯集了古代與現代的石質文物，包括舉石、石獅、石鎖、石輪及古代的農業加工器具，展示了石器技術的歷史發展，以及不同時代中的文化象徵意涵。

參展的師生還運用3D建模技術，重現文物的細節，並設計互動教具，使展覽兼具教育與趣味性。日治時期南一中校園內原有一座石燈籠，後來部分元件在時代洪流中遺失。為重現石燈籠原貌，學生翻閱校史資料、精密測量繪圖，並由生活科技科老師莊淑如以3D建模技術，將石燈籠的6個部件拆解，列印後組裝，完成約90公分高的石燈籠模型。

接著美術科老師黃逸民以細膩的手工技法上色，完成「復刻版3D列印石燈籠」，不僅重現了傳統日式庭園的文化精髓，也展現了藝術與科技交融的創新成果，賦予石燈籠嶄新的生命力。

另，數學科老師蔡仲彬則從石燈籠的6個部件發想，將文物結構特點與數學邏輯相結合，設計出石燈籠六角拼圖與立方體積木兩項益智遊戲，透過邏輯推演與空間想像，發現石燈籠中隱藏的對稱與排列之美，充滿趣味與啟發。

校長廖財固表示，博物館學課程強調理論與實作的結合，培養學生跨學科的分析能力與合作精神。在跨領域教師的指導下，洪健智、鄧恆昇等20名學生從文物研究、展覽策劃到成果展示，完整經歷了文化資產活化的全過程。本次展覽正是該課程在教學與創作上的具體成果，為學生提供了與文化遺產深度互動的機會。

南一中圖書館主任謝承霖談到，博物館學課程感謝台南各大博物館的協助與支援，展期即日起至12月19日，上午9點至下午4點，主展區在人文教育大樓，另有石燈籠展區，位於小禮堂北側涼亭區，歡迎民眾一同穿越時間，感受石質文物的沉思與美學。透過探索歷史，了解石器文化的多樣與深度，展現其在現代生活中的新生命力。

台南一中博物館學課程結合學生創意與師資專業，推出「石光荏苒」特展。記者鄭惠仁／攝影
台南一中博物館學課程結合學生創意與師資專業，推出「石光荏苒」特展。記者鄭惠仁／攝影
南一中數學科老師蔡仲彬設計石燈籠六角拼圖與立方體積木兩項益智遊戲。記者鄭惠仁／翻攝
南一中數學科老師蔡仲彬設計石燈籠六角拼圖與立方體積木兩項益智遊戲。記者鄭惠仁／翻攝

南一中 博物館 文物

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