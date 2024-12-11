嘉女明年增實驗班「招收男生」引校友質疑 校方：因應招生策略

國立嘉義女中明年招收30名特殊班男生，引發部分校友在「脆」社群發文質疑，特殊班是否與學生及自治團體溝通，擔心失去女校特殊性，影響在校生權益。校方聲明，招生除因應鄰近學校招生策略，也為促進多元課程教學實驗學習目標，依據高級中等學校辦理實驗教育辦法，申請設置實驗班。

嘉女明年招收特殊班，除原有語資班改名人文社會科學資優班、數理資優班、舞蹈資優班，新增AI電資實驗班、醫藥科技實驗班， 報國教署核定中，免試入學招生簡章下月公告。

張姓校友在「脆」社群發文，發起連署說，嘉女學生獨立聰穎，在校互相學習成長，在女校環境適性發展，加入男學生必要性為何？男學生加入女校環境就是正向發展嗎？如何說明及證明男女共學優勢必定優於單一性別互相學習。

「嘉女是我們校友以引為傲的母校，同時是在女校建構我們自主、堅毅未來，相信校長也知道韓國同德女子大學抗議校方收男學生的新聞，女子學校的特殊性，以及學生求學權益，是至關重要的，如果您真的在乎學生受教權，請您回應以上問題。」

嘉女說，新學年招生事宜，依高級中等學校多元入學招生辦法，成立校內招生委員會，依規定開會；後續各項入學方式招生事項由主管機關辦理核定程序中。目前尚未有少子女化招生情形，且新生入學成績往上提升。此項招生規畫，除因應鄰近學校招生策略，也為促進多元課程教學實驗學習目標，依據高級中等學校辦理實驗教育辦法，申請設置實驗班。

校長林義棟接受媒體採訪，完整論述此項招生規畫，部分媒體有關「希望透過多元招生機制招收數理優秀男學生，與本校優秀女學生一起共學」，是不完整言論，也無端延伸「性別歧視」議題。學校對校長論述被不適當引用，實感遺憾。嘉女會以維護學生權益，考量學校基業及永續發展，持續努力。待主管機關核定前，學校不再有相關回應。