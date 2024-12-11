新北泰山高中 AI人才培育中心揭牌

新北教育局推動頂尖群科計畫，陸續在8校成立中心，最後一處新北市AI科技人才培育中心昨在泰山高中揭牌。教育局長張明文說，泰山高中從107學年度起扎根AI教育，課程獲國發會肯定，也與產官學界合作培育AI科技人才。張在現場體驗遛機器狗，感受學生編寫程式實力。

揭牌儀式邀請台灣微軟、台灣發那科、智泰科技等AI業界專家與科技大學代表，見證新北AI教育人才培育里程碑。

新北近年推動全國頂尖群科計畫，每案3年1000萬供學校採購器材，透過產官學合作，跨校、跨域向下扎根，現有8校特色科別成為全國頂尖群科，包含新北高工資訊國手中心、瑞芳高工Discover X土地資源中心、樟樹實中服裝創意人才中心、淡水商工創意點心研發中心、鶯歌工商陶藝中心、三重商工模具中心、復興商工藝術設計中心及泰山高中AI科技人才中心。

張明文表示，泰山高中從107學年度起扎根AI教育，包括教師自編人工智慧教案與教具，課程獲得國發會肯定。

教育局也宣布，各級學校與耕莘專科學校、耕莘醫療健康教育產業園區資源成立健康醫療聯盟，培育醫事人才。耕莘專校校長陳友倫說，健康醫療聯盟成立目的是為整合學校與醫院資源，學校也與鄰近國中簽署合作意向書，促進教育單位與醫療機構間的合作。