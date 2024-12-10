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沒補習！國中孩數學衝出全校第一 雙薪爸媽聯手「自救」：小考都滿分

聯合新聞網／ 綜合報導
一位媽媽分享，正讀國中的小孩原本在上次段考中墊底的數學，在夫妻聯手陪讀、講解「自救」下，一舉逆轉衝出全校最高分。示意圖／ingimage
一位媽媽分享，正讀國中的小孩原本在上次段考中墊底的數學，在夫妻聯手陪讀、講解「自救」下，一舉逆轉衝出全校最高分。示意圖／ingimage

數學科仰賴對公式的熟悉度，更需要融會貫通拆解陌生考題，是不少學生的夢魘。不過，就有一名媽媽在臉書社團「國中學習討論群」分享，正讀國中的小孩原本在上次段考成績中墊底的數學，在夫妻聯手陪讀、講解「自救」下，一舉逆轉衝出全校最高分，雙親背後的大力支持與陪伴也獲得許多網友們的讚賞。

首先提及數學講義習題，這位媽媽指出，除了小孩學校發的學習講義照進度寫，自己還額外準備了一本較學校程度難一點的講義交替練習，一個單元大概每天請孩子寫約8到10題，但若要出去玩或課務繁重時，跳過1、2天也無所謂，且一定要在孩子精神好時再算數學，否則只會一直出錯；至於若有買自修，她則建議可將每單元約15至16題例題寫過一遍並搞懂。

媽媽文中坦言，自家小孩算數學「非常慢」，常常花2個小時寫一份評量卷，自己在一旁陪伴也覺得很痛苦，而爸爸由於工作忙沒有時間教，她也特別請爸爸抽空將自修例題約16題，用講解的方式解釋一次給孩子聽，一天內就可以解決了。每當結束一個單元，她會再用一份考卷幫小孩考一次，若遇到不會寫的題目就會以三角形做記號，檢討訂正後，段考前再請小孩將這些題目寫過一遍。

最後，小孩沒有補習全靠雙親「自救」，後來的3次小考也都考了滿分。媽媽在留言區表示，自己有工作也需要管理員工，但在時間上可自由分配，除了小孩心態好、願意配合很重要，家長更要抽時間陪伴、去了解問題所在，而面對小孩如此自律和努力學習，她也直呼「感到非常的驕傲」。

貼文一出，不少家長紛紛留言讚賞父母及小孩的努力，「好棒的分享」、「很棒！努力有了收穫！」、「給都不放棄的爸爸媽媽跟小孩拍拍手」、「努力的爸爸媽媽+好棒的孩子，能找方法踏實執行、看見績效，過程無價」、「並不是所有小孩都可以適應補習班的那套，肯花時間陪小孩用自己的方式慢慢成長摸索和進步的父母真的很了不起」。

小孩 數學科 父母 考題 補習

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