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台中啟聰學生宿舍滿壁癌還淹水 教局：已達報廢年限

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中啟聰學校學生宿舍年久失修，議員林祈烽要求教育局重視特教學生權益。圖／林祈烽提供
台中啟聰學校學生宿舍年久失修，議員林祈烽要求教育局重視特教學生權益。圖／林祈烽提供

112學年度台中市高級中等以下學校身心障礙類特殊教育學生為15529人，市議員林祈烽等人，爭取預算改善台中啟聰學生宿舍，年久失修，房間牆壁滿是壁癌，雨勢一大水漫宿舍。教育局表示，確實已達報廢年限，將加速改善。

林祈烽說，台中啟聰學生宿舍最早從1979年啟用迄今，年久失修，而使用45年下來，未能及時修繕，導致牆面斑駁，四處都是壁癌，只要雨勢一大，不是水漫宿舍，就是雨濕地滑，這些惡劣環境，卻是特教孩子的學習日常。

議員林祈烽日前邀教育局副局長王淑懿到校會勘，希望向市府爭取相關預算來改善，甚至重建學習環境。

林祈烽強調，台中市共有19校有學生宿舍，其中包含啟聰及啟明2家特教學校，但教育局近5年，卻只有針對中港高中專科教室大樓及學生宿舍新建工程編列9910萬元預算，其餘宿舍修繕補助則是個案向教育局申請局部修繕。

台中啟聰學生，囊括中、彰、投、苗等地的特教學童，如今也加收其他身障別的住宿生，但相關宿舍的軟硬體設施，卻有多處難符合現今無障礙空間建置的標準，無疑讓身障學童置身危險。

教育局長蔣偉民說，台中啟聰男生宿舍與女宿北棟確實已達35年報廢年限，會盡速規劃後續整建改善工作。

林祈烽、楊典忠、施志昌及鄭功進指出，依據113學年度特殊教育班教師人力資源運用審查，台中市公立國中小身障學生確認個案約為7662人，特教生需經評估需求及課程後，訂定個人專屬的「個別化教育計畫IEP」，另外教師也要依據特教班中學生身障類別訂定課程規劃，每學期檢討一次。

他接獲台中市教師職業工會及特教老師具名投訴，因教育局針對課程規劃採實質審查，5月各校課發會通過送教育局後，因專家學者意見不一，一份規畫被退三次、四次都有，教師直呼身心俱疲。

林祈烽建議，特教教師相當辛苦，如果IEP相較課程規劃更有助於特教生及教師教學，教育局應回歸讓各校課發會承擔課程規劃的審查責任，通過後陳報教育局備查即可，讓特教教師專注於IEP的規劃與撰寫，簡化文書作業負擔，更能有時間及心力顧及每位特教生的教育需求及學習權益。

林祈烽強調，新學年度都在八月底開學，今年各校卻陸續到八月中旬，才收到特教班教師人力資源運用審查結果的核定公文，短短兩周內學校根本招考不到代理教師，拖到九月中旬，甚至是十月才逐漸補足核定人力，現職教師要加課補足缺額，徒增負擔及壓力，林祈烽希望教育局最晚能在七月中旬前核定人資運用結果，要給人，就不要刁難，盡量多留一些時間給各校彈性運用。

教育局局長蔣偉民回應，有關各校課程規劃教育局都會實質審查，往年大概會有100所學校初審通過，另200多所學校須經二審或三審、四審，未來會針對特殊教育課程計畫，會再開設相關研習課程說明。

他表示，會努力縮短審查時程，並在審查前先統一專家學者建議方向先行提供給學校，減輕教師壓力。今年度因增加42特教班延宕到八月才核定人力，明年一定會提早核定。

台中啟聰學校學生宿舍年久失修，議員林祈烽要求教育局重視特教學生權益。圖／林祈烽提供
台中啟聰學校學生宿舍年久失修，議員林祈烽要求教育局重視特教學生權益。圖／林祈烽提供
台中啟聰學校學生宿舍年久失修，議員林祈烽要求教育局重視特教學生權益。圖／林祈烽提供
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代理教師 宿舍 教育局

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