新北偏鄉提升體育環境 淡水興仁國小運動場風光啟用

新北市淡水區興仁國小扯鈴隊的成員，在學校的運動場整修完工啟用典禮上，帶來精彩的開場表演，現場新北市議員陳偉杰、興仁里盧仁澤里長及學校家長會、志工攜手出席，共襄盛舉，為嶄新的操場獻上最誠摯的祝福。

新北市議員陳偉杰表示，過去學校操場使用多年破損嚴重，經爭取七百多萬元的經費之後，今年進行操場整新工程，終於在這上個月完工並且近期啟用，而開場表演的扯鈴隊，更榮獲議長盃與全國扯鈴錦標賽佳績，高超的技巧、變化莫測的隊形轉換、令全場觀眾不禁拍手叫好，更為這場啟用儀式錦上添花。

興仁國小校長陳政詮表示，操場整修後，以Y興仁-幸福藍運動場為主題，運動場在民意代表協助下，由教育部及教育局共同補助約700萬元經費，歷時2個多月改善完成。

全新的運動場在不同時節及天氣呈現不同景色，而跑道使用藍色，是專屬興仁國小的藍，運動場中央富含童趣及教育意涵的Y興仁圖案，是孩子最喜愛的特色品德獎勵活動，更是愛運動、有品德的最佳代言。期待幸福藍的運動場不僅是校內教學的環境設施，更是師生與社區民眾培養健康身心的最佳場域。