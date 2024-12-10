人權故事車進駐家齊高中 真人圖書分享白恐經歷與學運啟示

今天是世界人權日，國家人權博物館「2024人權故事車－與自由樂讀」進駐家齊高中，師生透過人權故事車的深度展覽與真人圖書的生命故事分享，深化對白色恐怖及人權議題的理解，開啟更多對話與省思的空間。

此一活動邀請白恐政治受難者兼獄中文學作家呂昱主講，以自身經歷為出發點，與學生分享生命故事及文學創作，揭開白色恐怖的歷史面紗，並引導學生思考轉型正義與人權的重要性。

75歲呂昱，19歲便因政治案件被迫入獄，失去15年青春。獄中他以閱讀與創作撫慰內心，並在出獄後成為文化界的重要推手，引進西方批判理論，創辦「南方」雜誌，為學運與社會運動提供重要的交流平台。2023年出版了以台灣歷史為背景的「台灣國三部曲」首部曲「消逝的難民營牛肉麵」，透過文學的筆觸揭露政治風暴中被遺忘的真相

呂昱以野百合學運為例，探討學運如何興起以及不同世代的訴求，他提醒學生，不僅要了解歷史，更應關注當下社會時事與法令，以捍衛自身權益。最後以「歷史真相像洋蔥，一層層被剝開」來形容轉型正義的艱難過程，並透過虛構故事補足歷史的缺漏，期盼這些傷痕能成為未來的警惕。