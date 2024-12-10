桃園頭洲國小放學路燈不足...傍晚就超黑 校方要求改善
桃園市新屋區頭洲國小學生眾多，許多學生仰賴父母接送，不過有家長反映，現在進入冬季，下午放學時天色就滿暗的，不過路燈不夠亮，家長不僅擔心學生危險，也擔心會發生車禍，要求改善。桃園市養護工程處回應，已協調台電提早4點開路燈，維護學生安全。
市議員陳睿生表示，頭洲小學課後輔導下課後大約5點多，有許多學生在校門口等待家長接送，但此時校門口的視線已非常昏暗，導致多次差點發生交通事故。
校方說，學校課後輔導班下課時間為晚間5點30分，加上校門口前的校前路的路燈6點才亮，校方擔心學生有危險，因此由老師集合學生於警衛室旁，待家長到校後才讓學生出校門，增加安全。
校方表示，目前也先加裝探照燈改善昏暗問題，並與陳睿生共同會勘改善。
養工處表示，經了解路燈亮度夠，但是是冬令時間，下午5點就很暗所以協調送電時間，自下午4點就開始亮路燈，配合學校放學時間。
陳睿生提醒，頭洲國小前方校前路設有雙黃線，依規定不得迴轉，邀請家長們共同遵守交通規則，避免造成學童危險。
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