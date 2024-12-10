超暖心！雲林偏鄉學童台北用餐 鄰桌情侶默默買單原因曝光

雲林縣麥寮興華國小學童上周到台北市科教館校外教學，老師帶孩子到臨江街觀光夜市一家餐廳用餐，被鄰桌一對情侶默默買單招待，老師驚訝問老闆 ，結果是因聽到師生對話，為感謝老師為偏鄉孩子教學的用心與辛苦，老板把這段暖心事件PO網，獲得數千網友讚按。

興華國小教導主任張憲銘今天說明事情經過指出，該校4、6年級學生共21人，本月4日由老師林益誠帶隊到台北科教館進行3天2夜愛迪生校外教學及畢旅，其中6名4年級學生在第2天下課後，由老師帶到臨江街夜市一家鐵板燒餐廳用餐。

用餐時，師生開心地分享學習心得及趣事，有說有笑，用完餐老師要結帳時，餐廳老闆娘卻告知，剛才坐在鄰桌的客人已幫他們買單了，老師甚感驚訝，但付款者已離去，也找不到人，但被陌生人「招待」連一聲謝謝都沒說，心中甚感不好意思，也很想知道原因。

老闆娘進一步說明，她說，買單的是一對情侶，因聽到孩子談話內容很感動，付款時要求不要驚動師生，只說「老師那麼用心，特地帶孩子遠來台北學習，我們只想出一點心意」，兩人買單後即微笑離去。

興華師生7人的餐費約僅一千多元，但頭一次遇到這麼暖心的事，也無以回報，有眼尖學生告訴老師，用餐時曾看到這對好心情侶在逗老闆娘的小孩，應是這裡常客。

「他們下次應還會再來！」情侶雖是常客但老闆娘也無聯繫他，於是師生向老闆娘借了紙筆，寫下一張卡片「親愛的叔叔阿姨，謝謝您的晚餐！啾咪」這張答謝紙條麻煩店家代轉。

事後，店家將這件暖心的事PO網，貼文者說，這件事讓他們再次感受到愛的存在，也希望這份善意能傳遞下去，溫暖更多人。店家的PO文獲得約4000名網友按讚，紛紛留言「最棒的人情味」、「感人！善的循環」、「好感動」。

老師林益誠今天說，要付款當下得知有人買單也很驚訝，認為一個陌生人願意請這群來自偏鄉小朋友用餐，這是一個很好的機會教育，才一起下感謝字條，讓孩子知道台灣處處有感動、有溫暖，

學生黃胤瑀等人說，很多人都說台北比較沒有人情味，但他們竟在台北被陌生人請吃飯，讓他們對台北的人也改觀，所以決定寫卡片表達謝意，希望叔叔阿姨能看到。