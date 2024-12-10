快訊

母女遭詐千萬傳噩耗…被逮2車手得知「一臉茫然」 其他涉案車手5入監、3在逃

台灣女星第一人！演藝圈「證照女王」考取聯結車駕照 可轉行當司機

柯建銘拄拐杖現身朝野協商 韓國瑜拿麥克風讚：「掰咖」還第一個到

超暖心！雲林偏鄉學童台北用餐 鄰桌情侶默默買單原因曝光

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林縣麥寮興華國小師生到台北校外教學，到紅螞蟻餐館用餐時被陌生人買單，師生滿心感激，寫下一張字條感謝好心的台北叔叔和阿姨。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣麥寮興華國小師生到台北校外教學，到紅螞蟻餐館用餐時被陌生人買單，師生滿心感激，寫下一張字條感謝好心的台北叔叔和阿姨。記者蔡維斌／翻攝

雲林縣麥寮興華國小學童上周到台北市科教館校外教學，老師帶孩子到臨江街觀光夜市一家餐廳用餐，被鄰桌一對情侶默默買單招待，老師驚訝問老闆 ，結果是因聽到師生對話，為感謝老師為偏鄉孩子教學的用心與辛苦，老板把這段暖心事件PO網，獲得數千網友讚按。

興華國小教導主任張憲銘今天說明事情經過指出，該校4、6年級學生共21人，本月4日由老師林益誠帶隊到台北科教館進行3天2夜愛迪生校外教學及畢旅，其中6名4年級學生在第2天下課後，由老師帶到臨江街夜市一家鐵板燒餐廳用餐。

用餐時，師生開心地分享學習心得及趣事，有說有笑，用完餐老師要結帳時，餐廳老闆娘卻告知，剛才坐在鄰桌的客人已幫他們買單了，老師甚感驚訝，但付款者已離去，也找不到人，但被陌生人「招待」連一聲謝謝都沒說，心中甚感不好意思，也很想知道原因。

老闆娘進一步說明，她說，買單的是一對情侶，因聽到孩子談話內容很感動，付款時要求不要驚動師生，只說「老師那麼用心，特地帶孩子遠來台北學習，我們只想出一點心意」，兩人買單後即微笑離去。

興華師生7人的餐費約僅一千多元，但頭一次遇到這麼暖心的事，也無以回報，有眼尖學生告訴老師，用餐時曾看到這對好心情侶在逗老闆娘的小孩，應是這裡常客。

「他們下次應還會再來！」情侶雖是常客但老闆娘也無聯繫他，於是師生向老闆娘借了紙筆，寫下一張卡片「親愛的叔叔阿姨，謝謝您的晚餐！啾咪」這張答謝紙條麻煩店家代轉。

事後，店家將這件暖心的事PO網，貼文者說，這件事讓他們再次感受到愛的存在，也希望這份善意能傳遞下去，溫暖更多人。店家的PO文獲得約4000名網友按讚，紛紛留言「最棒的人情味」、「感人！善的循環」、「好感動」。

老師林益誠今天說，要付款當下得知有人買單也很驚訝，認為一個陌生人願意請這群來自偏鄉小朋友用餐，這是一個很好的機會教育，才一起下感謝字條，讓孩子知道台灣處處有感動、有溫暖，

學生黃胤瑀等人說，很多人都說台北比較沒有人情味，但他們竟在台北被陌生人請吃飯，讓他們對台北的人也改觀，所以決定寫卡片表達謝意，希望叔叔阿姨能看到。

張憲銘說，第一時間聽到這件事情，猜想可能是遇到雲林鄉親，後來才原知道竟是一般客人，只為謝謝老師帶隊的用心和辛苦，真令人感動，這件事是這趟校外教學最大的收穫。

學生寫了一張感謝字條請餐廳轉達給幫師生付餐費的好心叔叔阿姨。記者蔡維斌／翻攝
學生寫了一張感謝字條請餐廳轉達給幫師生付餐費的好心叔叔阿姨。記者蔡維斌／翻攝
紅螞蟻餐廳為感謝幫雲林學童付款的好心人，把這件暖心事PO網貼文，引起網熱烈回應按讚並紛紛留言稱讚。記者蔡維斌／翻攝
紅螞蟻餐廳為感謝幫雲林學童付款的好心人，把這件暖心事PO網貼文，引起網熱烈回應按讚並紛紛留言稱讚。記者蔡維斌／翻攝
紅螞蟻餐廳為感謝幫雲林學童付款的好心人，把這件暖心事PO網貼文，引起網熱烈回應按讚並紛紛留言稱讚。記者蔡維斌／翻攝
紅螞蟻餐廳為感謝幫雲林學童付款的好心人，把這件暖心事PO網貼文，引起網熱烈回應按讚並紛紛留言稱讚。記者蔡維斌／翻攝

情侶 老闆娘 餐廳

延伸閱讀

老字號農會拚轉型 雲林農會伴手禮包裝設計競賽大比拚

置身其中宛如漫步京都 雲林斗南百年歷史日式警廳舍重生

104歲嬤開心過聖誕！雲林小村老人慶耶誕更熱情 隨帶動跳老師同歡

走過古寧頭戰役的雲林96歲志工阮耀山 熱心助人今獲表揚

相關新聞

超暖心！雲林偏鄉學童台北用餐 鄰桌情侶默默買單原因曝光

雲林縣麥寮興華國小學童上周到台北市科教館校外教學，老師帶孩子到臨江街觀光夜市一家餐廳用餐，被鄰桌一對情侶默默買單招待，老...

偏鄉小校學習有亮點 台南後壁樹人國小參展台南國際版畫展

位處偏區的台南後壁樹人國小長期推廣藝術教育有成，30件學生作品近日獲參加「版畫浪潮：2024台南國際版畫展」，與來自全球...

不是收集橡皮擦屑？國小「桌子凹槽」隱藏功用曝光 鄉民驚呼長知識

你還記得國小的木製課桌椅上，有一條深深的凹槽嗎？一名網友分享關於課桌椅的冷知識，指出桌子上凹槽的真實用途。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

桃園頭洲國小放學路燈不足...傍晚就超黑 校方要求改善

桃園市新屋區頭洲國小學生眾多，許多學生仰賴父母接送，不過有家長反映，現在進入冬季，下午放學時天色就滿暗的，不過路燈不夠亮...

醫師曝「1款常見飲料」正確讀音 一票網友驚嘆：居然都唸錯

有些常見的字，其實大家都唸錯了！小兒科醫師陳木榮指出，近期陪孩子讀書，又開始字字研究，像是前幾天到越南小吃店吃飯，點了一杯...

新北頂尖群科計畫最後一塊拼圖 泰山高中AI科技中心今揭牌

新北教育局推動頂尖群科計畫，現已在8校成立中心，而最後一處新北市AI科技人才培育中心今在泰山高中揭牌。新北教育局長張明文...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。